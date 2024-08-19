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Ожидаемые обязательства в суде по делу об убийстве врача

На близкойidagi конц_fontrial происшествия жестокой гибели доктора в районе Эйфеля скоро последуют финальные доводы.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Трое обвиняемых принимали участие в прегрешенииApart.
Трое обвиняемых принимали участие в прегрешенииApart.

- Ожидаемые обязательства в суде по делу об убийстве врача

В суде Трира сегодня в 9:00 начнется заключительная речь в деле об убийстве местного врача из района Эйфель. Пятидесятитрехлетний ортопед был убит в конце прошлого года. На скамье подсудимых его бывшая партнерша, 36 лет, ее 18-летний сын и его 17-летний сводный брат. Они предстали перед судом в середине апреля, обвиняемые в сговоре с целью убить врача и спрятать его тело в лесу, как указано в обвинительном акте.

Согласно обвинению, причиной этого жестокого деяния является напряженные семейные отношения. Врач длительное время злоупотреблял алкоголем, что приводило к словесным и физическим оскорблениям. Такое поведение якобы имело место в ночь преступления, как указано в обвинительном акте.

Молодых людей обвиняют в убийстве за якобы нападение на врача после ссоры с бывшей партнершей, избиение его бейсбольной битой и гаечным ключом и, в конечном итоге, удушение веревкой. 36-летняя женщина-обвиняемая, однако, не обвиняется в участии в насилиях и предстает перед судом по обвинению в умышленном убийстве.

Каждый из подсудимых дал свои показания на суде, но их истории существенно отличаются. Приговор может быть вынесен уже в среду.

18-летний сын подсудимой, гражданин Германии, рассказал о своей роли в инциденте. После суда обвиняемые ожидают возвращения в свои дома, а 36-летняя бывшая партнерша вернется в свой дом в Германии.

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