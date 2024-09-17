Ожидаемый рост продаж ИИ-технологий в мире значительно увеличится, превысив двойную отметку, к 2028 году.

Исследование показывает, что бесконечный рост искусственного интеллекта (ИИ) не замедляется. К 2028 году глобальная выручка от этой технологии, по прогнозам консалтинговой компании Sopra Steria, достигнет астрономической суммы в 1,27 триллиона долларов. В 2021 году рынок достиг стоимости в 540 миллиардов долларов, показав годовой рост в 19%, что в три раза быстрее, чем общий сектор ИТ.

Эксперты видят огромные возможности в "ИИ для людей" и "ИИ для программного обеспечения". Они прогнозируют трехкратный рост рынка для обеих отраслей, до 380 миллиардов долларов и 170 миллиардов долларов соответственно. Первая категория включает в себя виртуальных помощников, таких как Microsoft Copilot или ChatGPT от OpenAI, которые быстро растут в таких областях, как финансовые услуги, здравоохранение, электронная коммерция и СМИ. "ИИ для программного обеспечения" помогает программистам в их задачах, предлагая инструменты, которые позволяют даже непрофессионалам создавать сложное программное обеспечение.

Ожидается, что к 2028 году сегмент "ИИ для процессов" станет крупнейшим, с предполагаемым рыночным объемом около 390 миллиардов долларов. Этот сегмент в основном сосредоточен на автоматизации бизнес-процессов, но эти программы также могут использоваться для выявления аномалий и обнаружения мошенничества. Сегмент "ИИ для машин", прогнозируемый до 330 миллиардов долларов, отвечает за соединение промышленных предприятий и анализ огромных данных, которые они производят.

Интерес к искусственному интеллекту (ИИ) во всем мире очевиден, так как многочисленные отрасли по всему миру принимают его возможности. К 2028 году глобальная выручка от ИИ, как ожидается, достигнет беспрецедентной суммы в 1,27 триллиона долларов.

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