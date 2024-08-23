Ожидаемый энтузиазм Бейонсе на Национальном конгрессе Демократической партии пережил драматическую дефляцию.

В преддверии заключительного вечера Демократического национального съезда царило оживление среди многих не только из-за того, что вице-президент Камала Харрис была назначена в качестве кандидата партии, но и из-за ожиданий, что женщина, стоящая за кампанией Харрис, может "принести дождь на грозу" и "пройти через воды" в Чикаго в United Center.

Подобно популярным слухам в поп-культуре, спекуляции о возможном присутствии Бейонсе на ДНС появлялись и исчезали - в основном в социальных сетях.

С тех пор, как CNN сообщило в июле, что Бейонсе дала вице-президенту Харрис разрешение использовать свою песню 2016 года "Свобода" в своей президентской кампании, возникло множество вопросов.

Будет ли Бейонсе официально поддерживать Харрис? Есть ли шанс на концерт в ее поддержку? И, что более удивительно, могут ли Бейонсе и Тейлор Свифт, два из самых больших артистов в мире, сотрудничать, чтобы поддержать Харрис в Чикаго?

Некоторые люди указывали на явные признаки того, что Бейонсе обязательно появится на съезде - ее частный самолет, якобы, приземлился в О'Харе, домовый оркестр репетировал песни Бейонсе, и "Ковбой Камала" повязки были заметны среди делегации Вашингтона. Казалось, что она появится.

Шасти Конрад, председатель Демократической партии Вашингтона, поделилась своими взглядами с Washington State Standard, подчеркнув свою благодарность и к певице, и к вице-президенту - члену Beyhive и "KHive".

"Beyhive, по сути, то, на чем построено KHive - страстная фанатская база для обеих", - сказал Конрад.

Пост пчелки от директора по политическим вопросам Белого дома Эмили Руиз добавил топлива в ожидание.

Учитывая яркую концертную атмосферу на звездном ДНС в течение недели - с учетом неожиданного появления Опры Уинфри в среду вечером - и пост от анонимного аккаунта "Злой Сотрудник", обещающий грандиозное событие в четверг, все с нетерпением ждали, что произойдет.

"Я дал клятву молчать, но вам не захочется пропустить ДНС tonight", - гласило удаленное сообщение. "Если вы думаете, что сюрприз с Опрой был большим, просто подождите".

К вечеру четверга TMZ объявил, что Бейонсе действительно будет выступать. Медиа-издания, в том числе CNN, связывались с представителями для подтверждения; в то время как социальные сети затаили дыхание.

Учитывая историю выступлений Бейонсе на демократических мероприятиях - таких как бал президентского инаугурационного комитета в 2008 году, второе президентское инаугурационное шоу в 2013 году и концерт перед выборами в Огайо для Хиллари Клинтон в 2016 году, и ее поддержка билета Байдена-Харрис в 2020 году, казалось, что так и будет.

Однако мечта поп-культуры в конце концов закончилась, когда The Hollywood Reporter сообщил, что Бейонсе не будет участвовать в ДНС.

"Она никогда не была запланирована в Чикаго", - заявила представитель Бейонсе Йветт Ноэль-Шур в CNN.

TMZ извинился, цитируя строки из песни "Техасский Холдем" Бейонсе, чтобы исправить свою ошибку.

"Чтобы процитировать Бейонсе: нам нужно положить наши карты вниз, вниз, вниз... мы ошиблись", - гласило исправленное сообщение.

Анонимный аккаунт, который, казалось, спровоцировал первоначальный ажиотаж - Злой Сотрудник - также извинился, признав, "Что касается слухов о специальном госте - я не знаю, где это началось, но люди, которые сказали мне, не склонны к гиперболе".

Тем не менее, жажда интернета к фантазиям продолжается.

Корреспондент CNN Элизабет Вагмейстер внесла вклад в эту историю.

Несмотря на ажиотаж и многочисленные спекуляции, представитель Бейонсе подтвердил, что она не была запланирована на выступление на ДНС, разочаровав многих, кто надеялся на захватывающее сотрудничество между Бейонсе и Тейлор Свифт.

Возбуждение по поводу возможного развлечения на ДНС оставалось высоким, и потенциальное появление Бейонсе служило значительной темой для разговоров, несмотря на окончательное подтверждение того, что она не будет участвовать.

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