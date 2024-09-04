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ПолитикаНовостиРегиональная торговля

Ожидаемый экономический спад в международной торговле Германии со стороны экспортеров

 and  Christian Meier
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Ожидаемый спад международной торговли для компаний-экспортеров Германии
Ожидаемый спад международной торговли для компаний-экспортеров Германии

Ожидаемый экономический спад в международной торговле Германии со стороны экспортеров

**Немецкие торговцы также ожидают снижения бизнеса в этом году. Как заявил в Берлине в среду Дирк Янура, президент БГА (Федеральной ассоциации оптовой торговли, внешней торговли и услуг), «международная торговля Германии находится на грани рецессии».

Прогнозируется снижение экспорта на 0,3% и потенциальное падение импорта на 2,0% в 2024 году. Янура добавил: «Мы оказались в тисках между мировой экономической нестабильностью с одной стороны и местными проблемами с другой». Структура экономики Германии находится под давлением. «Мы обеспокоены замедлением рынка ЕС, постоянными плохими показателями Китая и, конечно же, неопределенным исходом выборов в США в ноябре», - продолжил Янура.

Текущее настроение также отражено в последнем опросе компаний БГА, который представил Янура. «Уже плохое настроение ухудшилось с начала 2022/23 года». Особое беспокойство вызывает оценка ожиданий будущего бизнеса. «Они ниже текущей ситуации и таким образом достигли самого низкого уровня», - пояснил Янура.

Большинство опрошенных правительством компаний связывают ситуацию с политикой коалиции. По данным опроса, 70% респондентов считают, что коалиция «сигнальный фонарь» находится не на правильном пути. Кроме того, половина компаний не оптимистична в отношении недавно принятых мер по стимулированию экономики.

Региональная торговля в ЕС является поводом для беспокойства из-за замедления, как отметил Янура. Мировая экономическая нестабильность и местные проблемы в Германии отрицательно влияют на региональную торговлю.

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