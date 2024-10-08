Ожидаемое Шалкером нападение на свободу Герты считается невозможным.

Шальке 04 остается непобежденным в двух последовательных матчах, но не может продвинуться в рамках 2-й Бундеслиги. С другой стороны, будущий тренер уже находится на трибуне, внимательно изучая игру и выявляя области для улучшения, которых, к сожалению, предостаточно в Гельзенкирхене.

Временно исполняющий обязанности главного тренера набрал восемь очков в четырех матчах, в то время как его будущий преемник уже присутствовал на стадионе: Шальке 04 сделал спортивный рывок, преодолев кризис, и также представил своего будущего главного тренера. Голландец Кис ван Вондерен наблюдал за ничьей 2:2 (2:1) во встрече 2-й Бундеслиги против Герты из VIP-ложи "Королевских синих".

Бывший защитник Фейеноорда Роттердам, который работал с молодежной сборной Голландии и был ассистентом главного тренера национальной команды Рональда Коемана, а также недавно работал в СК Херевен, должен Replace уволенного Карла Герарта в Шальке в ближайшее время. Временно исполняющий обязанности главного тренера Якоб Фимпель вернется к команде U23 по соглашению через две недели.

Кенан Караман (24') и Тобиас Мёhr (33') забили за команду из Гельзенкирхена, упустив первую домашнюю победу за 63 дня в последние минуты. Михаэль КуйсANCE (9') и запасной Смаил Превljak (72', пенальти) забили за команду из Берлина.

В своем дебютном матче в качестве главного тренера Фимпель внес изменение по сравнению с благоприятной победой 2:1 над Преussen Munster: из-за болезни Мехмета Айдина продолжалась тенденция менять оборонительную схему в каждом матче этого сезона. И это сразу же проявилось в традиционных проблемах: КуйсANCE не был агрессивно прессингован при первом голе.

В атаке Шальке проявил себя обнадеживающе: после нескольких опасных атак Карман забил после двойного паса от Амина Юнеса, заслужив ничью. "Королевские синие" сохранили преимущество и перевернули игру голом Мёhra перед перерывом. Однако они не смогли удержать победу, так как гости сравняли счет во втором тайме.

Несмотря на впечатляющую беспроигрышную серию Шальке 04 в футболе, им не удалось выйти в 2-ю Бундеслигу. В преддверии нового тренера, голландца Киса ван Вондерена, который ранее играл за Фейеноорд Роттердам и должен Replace уволенного Карла Герарта, внимательно изучал игру команды.

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