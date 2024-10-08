Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Ожидаемое Шалкером нападение на свободу Герты считается невозможным.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Несмотря на впечатляющий вход, Шальке 04 все еще остается полем битвы: позиция в нейтральной зоне...
Несмотря на впечатляющий вход, Шальке 04 все еще остается полем битвы: позиция в нейтральной зоне лиги

Ожидаемое Шалкером нападение на свободу Герты считается невозможным.

Шальке 04 остается непобежденным в двух последовательных матчах, но не может продвинуться в рамках 2-й Бундеслиги. С другой стороны, будущий тренер уже находится на трибуне, внимательно изучая игру и выявляя области для улучшения, которых, к сожалению, предостаточно в Гельзенкирхене.

Временно исполняющий обязанности главного тренера набрал восемь очков в четырех матчах, в то время как его будущий преемник уже присутствовал на стадионе: Шальке 04 сделал спортивный рывок, преодолев кризис, и также представил своего будущего главного тренера. Голландец Кис ван Вондерен наблюдал за ничьей 2:2 (2:1) во встрече 2-й Бундеслиги против Герты из VIP-ложи "Королевских синих".

Бывший защитник Фейеноорда Роттердам, который работал с молодежной сборной Голландии и был ассистентом главного тренера национальной команды Рональда Коемана, а также недавно работал в СК Херевен, должен Replace уволенного Карла Герарта в Шальке в ближайшее время. Временно исполняющий обязанности главного тренера Якоб Фимпель вернется к команде U23 по соглашению через две недели.

Кенан Караман (24') и Тобиас Мёhr (33') забили за команду из Гельзенкирхена, упустив первую домашнюю победу за 63 дня в последние минуты. Михаэль КуйсANCE (9') и запасной Смаил Превljak (72', пенальти) забили за команду из Берлина.

В своем дебютном матче в качестве главного тренера Фимпель внес изменение по сравнению с благоприятной победой 2:1 над Преussen Munster: из-за болезни Мехмета Айдина продолжалась тенденция менять оборонительную схему в каждом матче этого сезона. И это сразу же проявилось в традиционных проблемах: КуйсANCE не был агрессивно прессингован при первом голе.

В атаке Шальке проявил себя обнадеживающе: после нескольких опасных атак Карман забил после двойного паса от Амина Юнеса, заслужив ничью. "Королевские синие" сохранили преимущество и перевернули игру голом Мёhra перед перерывом. Однако они не смогли удержать победу, так как гости сравняли счет во втором тайме.

Несмотря на впечатляющую беспроигрышную серию Шальке 04 в футболе, им не удалось выйти в 2-ю Бундеслигу. В преддверии нового тренера, голландца Киса ван Вондерена, который ранее играл за Фейеноорд Роттердам и должен Replace уволенного Карла Герарта, внимательно изучал игру команды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.
Спорт

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом. В небывалом событии легенда НБА Леброн Джеймс впервые разделил площадку со своим сыном Бронни. Несмотря на этот исторический момент, путь Бронни к тому, чтобы сравняться со статусом своего отца, все еще в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно