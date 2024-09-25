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Ожидаемое раскрытие США миллиардов в помощь Украине откладывает неспособность Конгресса включить расширение в чрезвычайные расходы законодательства

Соединенные Штаты планируют вскоре объявить о выделении миллиардов долларов Украине, после того как Конгресс не включил продление помощи в свое краткосрочное законодательство о финансировании работы правительства. Об этом сообщили два высокопоставленных Министерства обороны и несколько...

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Ожидаемое раскрытие США миллиардов в помощь Украине откладывает неспособность Конгресса включить расширение в чрезвычайные расходы законодательства

Изначальный пакет военной помощи, запланированный к прибытию уже в среду, составляет $375 миллионов, как сообщают официальные лица министерства обороны. Вслед за этим ожидается существенное увеличение стоимости последующих пакетов, учитывая приближение срока истечения срока действия оставшейся авторизации. Несмотря на предстоящие объявления, поставка оружия будет задержана из-за истощения запасов оружия и оборудования США, предназначенных для Украины, как сообщалось ранее CNN.

Администрация Байдена сохраняет около $6 миллиардов президентского права на распоряжение, что позволяет распределять оружие и оборудование в Украине до истечения срока действия в конце месяца. Пентагон призывает Конгресс продлить это право на следующий финансовый год, чтобы сохранить гибкость США в поставках необходимых товаров для помощи Украине в ее конфликте с Россией.

Внутренняя оппозиция со стороны Республиканской партии в Палате представителей мешает включению этого языка в законопроект о бюджете, как сообщил источник, знакомый с ситуацией. Позиция Республиканской партии в Палате представителей по финансированию Украины глубоко расколота.

В среду Палата представителей, как ожидается, быстро одобрит временный законопроект о бюджете и затем приостановит свою работу до послевыборного периода. Сенат может рассмотреть этот законопроект о финансировании уже в среду или в четверг, совпадая с ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Капитолий США.

Зеленский неоднократно призывал США и другие страны предоставить дополнительное оружие Украине и призывал к более гибкому использованию США своего оружия против российских целей за пределами их границ.

Вчера Зеленский выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, заявив, что "Россию можно принудить к миру только силой".

"Этот конфликт не может просто утихнуть; мир не может быть достигнут путем переговоров. Необходимы действия", - подчеркнул Зеленский в своей речи.

В прошлую неделю CNN сообщало, что США рассматривают возможность объявления значительных пакетов военной помощи, предназначенных для постепенной поставки в течение нескольких месяцев. В прошлом такие пакеты военной помощи в рамках президентского права на распоряжение часто поставлялись в течение нескольких дней или недель.

Учитывая приближающуюся дату истечения срока действия миллиардов в военной помощи, США, как ожидается, объявят общий пакет помощи и растянут поставки товаров и оборудования на несколько месяцев, превратив временную линию поставок в более долгосрочное обязательство.

"Есть четкое намерение использовать каждый пенни и цент этой авторизации", - заявила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, на брифинге для прессы на прошлой неделе.

Политика, окружающая военную помощь Украине, привела к внутренней оппозиции в Республиканской партии в Палате представителей, что мешает включению необходимого финансирования в законопроект о бюджете. Сохранение администрацией Байдена президентского права на распоряжение оружием и оборудованием для Украины является важным фактором в политике этой ситуации.

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