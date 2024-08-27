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Федеральные земли ГерманииНовости- Приятно.

Ожидаемое перемещение Мукоко в Ниццу еще не завершено

Великий талант Муокуко, якобы, начинает новый этап на Французской Ривьере. Борন্মоссия Дортмунд Позволяет ему пройти медицинское обследование. Новичок Гирасси впервые participates в тренировках.

 and  Ann Bradley
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- Ожидаемое перемещение Мукоко в Ниццу еще не завершено

Ближайшее завершение смены Юссуфы Мукоoko из "Боруссии Дортмунд" во французский клуб "ОГК Ницца" не за горами. "БВБ" предоставил ему выходной от тренировок - "для переговоров с другим клубом", как объявила команда из Дортмунда. Согласно сообщениям СМИ, 19-летний Мукоoko якобы прошел медицинское обследование на Французской Ривьере, после того как клубы достигли соглашения о аренде с опцией выкупа в понедельник.

Из-за острой конкуренции на позиции форварда Мукооко получал мало игрового времени в "БВБ". Ранее его связывали с "Бетисом Севилья". Он не попал в состав "Боруссии" на первые два официальных матча этого сезона.

Бывший тренер "БВБ" и "Ниццы" Фавр поддерживает переход Мукооко

Бывший тренер "БВБ" Люсьен Фавр, который дважды тренировал "ОГК Ниццу", поддерживает приобретение Мукооко. "Я не управлял им долго, и он не всегда начинал, но он многое может предложить: скорость, голевой талант. Есть еще над чем работать, но это хороший ход для "Ниццы". У него еще есть потенциал для взрыва".

Между тем, новый игрок Серу Гиррасси впервые присоединился к частичной командной тренировке. Бывший форвард "Штутгарта" еще не дебютировал за свой новый клуб из-за травмы колена. Однако его дебют ожидается в сентябре.

Мукооко кажется взволнованным возможностью присоединиться к клубу, где он может получить больше игрового времени, выразив благодарность Фавра за поддержку его перехода в "Ниццу".

С поддержкой Фавра и талантом Мукооко фанаты "Ниццы" могут ждать приятных завершающих моментов от молодого форварда в предстоящих матчах.

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