- Ожидаемое осаждение пыли и снижение температуры в Гессоне

Прогноз погоды на уик-энд и следующую неделю в Гессене:

По данным метеорологических прогнозов, к концу уик-энда в Гессене возможны дожди. В воскресенье, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), день начнется пасмурно с редкими моросящими дождями, а затем ожидаются более сильные дожди на северо-востоке. К вечеру дождь должен ослабнуть. Температура будет колебаться от 21 до 24 градусов Цельсия, а в районе Рейн-Майн будет самая высокая жара.

Начало следующей недели, как ожидается, будет преимущественно облачным и сухим. Температура достигнет 22-25 градусов, а в высокогорных районах будет около 20 градусов. Метеорологи ожидают, что эта тенденция сохранится во вторник, с солнечной и облачной погодой и температурой до 26-29 градусов.

Несмотря на смешанную погоду в Гессене в уик-энд, следующая неделя начнется преимущественно облачно и сухо. Метеорологи также прогнозируют похожие температуры в регионе Рейн-Майн в Гессене, которые превысят 25 градусов Цельсия к середине недели.

Читайте также: