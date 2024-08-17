Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Ожидаемое осаждение пыли и снижение температуры в Гессоне

Ожидаются дожди и понижение температуры, согласно немецкому метеорологическому агентству.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
ожидает дождя в Гессене, согласноGermanскому Метеорологическому Учреждению в воскресенье.
ожидает дождя в Гессене, согласноGermanскому Метеорологическому Учреждению в воскресенье.

- Ожидаемое осаждение пыли и снижение температуры в Гессоне

Прогноз погоды на уик-энд и следующую неделю в Гессене:

По данным метеорологических прогнозов, к концу уик-энда в Гессене возможны дожди. В воскресенье, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), день начнется пасмурно с редкими моросящими дождями, а затем ожидаются более сильные дожди на северо-востоке. К вечеру дождь должен ослабнуть. Температура будет колебаться от 21 до 24 градусов Цельсия, а в районе Рейн-Майн будет самая высокая жара.

Начало следующей недели, как ожидается, будет преимущественно облачным и сухим. Температура достигнет 22-25 градусов, а в высокогорных районах будет около 20 градусов. Метеорологи ожидают, что эта тенденция сохранится во вторник, с солнечной и облачной погодой и температурой до 26-29 градусов.

Несмотря на смешанную погоду в Гессене в уик-энд, следующая неделя начнется преимущественно облачно и сухо. Метеорологи также прогнозируют похожие температуры в регионе Рейн-Майн в Гессене, которые превысят 25 градусов Цельсия к середине недели.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.
Федеральные земли Германии

После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Подопечные второго эшелона борются против фаворитов высшего уровня и, несмотря на свои усилия, все же уступают. Однако игроки и тренер остаются относительно довольны.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно