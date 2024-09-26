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Ожидаемое мини-падение ВВП Германии по оценкам экономических организаций

Восстановление планируется до 2025 года

 and  Viktoria Klein
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Многие дома в настоящее время累积 больше ресурсов, чем используют, что потенциально может повлиять на общий экономический ландшафт.

Ожидаемое мини-падение ВВП Германии по оценкам экономических организаций

Основные экономические институты страны пересмотрели свой прогноз роста вниз. Вместо незначительного роста на 0,1% они теперь ожидают минимального спада на 0,1% в ВВП страны в этом году, как указано в их коллективном диагнозе. Ожидаемое восстановление к 2025 году кажется более многообещающим, но все еще неудовлетворительным, с начальным темпом роста всего 0,8%.

Герлинде Дани-Кнедлик из Берлинского института экономических исследований (DIW) объяснила: "Кроме циклического спада, структурные изменения также негативно влияют на немецкую экономику. Факторы, такие как декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, по-видимому, более сильная конкуренция со стороны китайских компаний вызывают структурные сдвиги, которые ухудшают перспективы роста немецкой экономики". В прошлом году ВВП Германии снизился на 0,1%, учитывая цены и календарные эффекты.

Наиболее пострадавшими отраслями являются промышленность и, в частности, инвестиционные и энергоемкие секторы. "Их конкурентоспособность страдает от растущих затрат на энергию и усиливающейся конкуренции со стороны высококачественных промышленных товаров из Китая, которые вытесняют немецкие экспорты по всему миру", - заявили экономические институты. Это привело к постоянным низким инвестициям.

Высокие процентные ставки и неопределенности создают давление

Эксперты назвали высокие процентные ставки и значительную экономическую и геополитическую неопределенность основными причинами циклического спада, который повлиял tanto на инвестиционную деятельность, как и на потребление частных домашних хозяйств. "Частные домохозяйства все больше сберегают, а не инвестируют в новые жилые или потребительские товары", - заявили они.

Экономисты указывают на "возрождение экономического цикла в критических рынках сбыта, таких как соседние европейские страны", как на положительные аспекты, которые будут стимулировать немецкую внешнюю торговлю. Однако экономическая слабость теперь оказывает "более явное воздействие" на рынок труда. "Только к концу следующего года, когда экономическая активность начнет восстанавливаться, безработица, возможно, начнет снижаться снова".

Следующие институты внесли свой вклад в коллективный диагноз этой осенью: DIW, IFO Institute Munich в сотрудничестве с Австрийским институтом экономических исследований, Институт мировой экономики в Киле, Лейбницовый институт экономических исследований в Халле и Лейбницовый институт экономических исследований в Эссене в сотрудничестве с Институтом высших исследований в Вене.

Несмотря на коллективные усилия основных экономических институтов в Германии, прогнозируемый рост ВВП страны в этом году значительно сместился с незначительного роста на минимальное снижение, что повлияло на экономический прогноз Германии. Эксперты Берлинского института экономических исследований (DIW) связывают этот структурный сдвиг с факторами, такими как декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и увеличение конкуренции со стороны китайских компаний.

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