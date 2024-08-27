- Ожидаемое беспокойство по поводу Паралимпийских игр из-за коронавируса: "В этом также играет роль удача"

Возмутительные олимпийские образы немецкой чемпионки в длительном прыжке Малаики Михамбо и американской спринтерской звезды Ноа Лайлза, оба заразившиеся COVID-19, вызвали беспокойство среди официальных лиц Немецкого паралимпийского комитета (ДБС) перед Паралимпиадой в Париже. По словам президента ДБС Фридхельма Юлиуса Бёхера, заражения serve как напоминание о том, что вирус по-прежнему является проблемой. "Это серьезный вызов для нас как для организации", - сказал Бёхер перед парижским событием в эту среду.

Михамбо, заразившаяся вирусом в июне, покинула Стад де Франс в инвалидном кресле после победы в серебре из-за одышки. В результате она досрочно завершила свой сезон. Лайлз, олимпийский чемпион на 100 метров, заразился на месте и, несмотря на инфекцию, выиграл бронзу в беге на 200 метров, но также покинул стадион в инвалидном кресле и отказался от своих эстафетных стартов.

По меньшей мере 40 спортсменов официально дали положительный результат на COVID-19 во время летних игр в Париже, а фактическое число, скорее всего, намного выше. В результате пандемии Олимпийские игры в Токио 2021 и Пекин были в основном без зрителей. Теперь спортивная атмосфера восстанавливается в полной мере.

Однако главный тренер по баскетболу на колясках Михаэль Энгель остается осторожным. Подготовка его мужской национальной команды к парижскому событию была нарушена положительными результатами на COVID-19. Энгель сказал: "Мы провели три недели в Италии и столкнулись с несколькими случаями с легкими симптомами. Это позволило нам быстро реинтегрировать временно отсутствующих игроков". Энгель подчеркнул важность бдительности. "Каждый спортсмен может сам себя оценить. Если у вас есть симптомы, вы можете пройти тест", - сказал он. "Мы не идем вслепую, но мы должны действовать осторожно. Однако есть вещи, которые мы не можем контролировать".

Подготовка не всегда проходит по плану

Американский спортсмен Хантер Вудхолл заразился вирусом всего за две недели до Паралимпиады. Вудхолл, чья жена Тара Дэвис-Вудхолл выиграла золото в длительном прыжке, обняла ее во время празднования, что привлекло внимание многих зрителей. После заражения Вудхолл написал в социальных сетях: "Я знал, что это риск с таким количеством людей, празднующих и путешествующих. Это не оправдание, я оправлюсь и буду готов к Паралимпиаде". С тех пор Вудхолл вернулся в Париж. По его собственным словам, из-за заражения возникли сомнения в его стартах.

Немецкий чемпион по толканию ядра Нико Каппель из VfB Stuttgart сохраняет спокойствие. Он сказал: "В настоящее время у меня нет беспокойства по этому поводу. Конечно, я осторожен и избегаю ненужных рисков, но я не думаю об этом".

Без масок на церемонии открытия

Хотя ДБС не предоставляет руководства для спортсменов немецкой делегации о их поведении, Бёхер сказал: "Мы будем брать с собой маски и соответствующие дезинфицирующие средства. Однако мы не будем носить маски на церемонии открытия на Елисейских полях". По словам медицинской команды ДБС, основное требование - соблюдать надлежащие гигиенические меры.

Однако спортсменам с травмами спинного мозга на уровне груди или выше, или с мышечными заболеваниями, следует быть осторожными из-за ослабленной дыхательной мускулатуры, советует главный врач Анья Хиршмуллер. "Если в воздухе присутствуют бактерии или вирусы, они могут легче оседать в легких и вызывать пневмонию", - объяснила Хиршмуллер. Кроме того, спортсмены с определенными инвалидностями могут иметь ослабленную иммунную систему из-за своей инвалидности или лекарств.

Несмотря на наличие случаев COVID-19 среди спортсменов во время Паралимпиады в Париже, Франция, немецкий чемпион по толканию ядра Нико Каппель остается невозмутимым. Он сказал: "Я не думаю об этом, я избегаю ненужных рисков, но я не волнуюсь".

Президент Немецкого паралимпийского комитета (ДБС) Фридhelm Julius Beucher упомянул, что они будут брать с собой маски и дезинфицирующие средства во время игр, но они не будут носить маски на церемонии открытия на Елисейских полях.

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