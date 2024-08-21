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Ожидаемая продолжительность жизни в Северном Рейн-Вестфалии незначительно снижается.

Самые последние данные показывают, что мальчики,Recently Born North Rhine-Westphalia, имеют среднюю продолжительность жизни на 4,5 года меньше, чем их ровесники-девочки.

 and  Viktoria Klein
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- Ожидаемая продолжительность жизни в Северном Рейн-Вестфалии незначительно снижается.

Средняя продолжительность жизни в Северном Рейне-Вестфалии слегка снизилась во второй год подряд. Для женщин она теперь составляет 82 года и 5 месяцев, а для мужчин — 77 лет и 11 месяцев, согласно данным Статбюро IT.NRW в Дюссельдорфе.

В сравнении с предыдущей оценкой, продолжительность жизни женщин сократилась примерно на три месяца, а мужчин — на два. Эти цифры основаны на данных за 2021-2023 годы.

Представитель заявил, что продолжительность жизни может меняться. Статбюро не предоставило дополнительных объяснений для снижения. Самые высокие значения за последние 20 лет были зарегистрированы в период с 2018 по 2020 год. В то время средняя продолжительность жизни новорожденных женщин составляла 82 года и 10 месяцев, а мужчин — 78 лет и 4 месяца.

Влияние пандемии на статистическую продолжительность жизни пожилых людей

Продолжительность жизни пожилых людей также недавно снизилась. Для женщин в возрасте 70 лет она составляет в среднем 16 лет и 5 месяцев, а для мужчин такого же возраста — всего 14 лет. Это снижение на два месяца по сравнению с предыдущим расчетом. По данным IT.NRW, это связано с увеличением числа смертей, вызванных пандемией коронавируса.

Человек, отметивший 70 лет сегодня, имеет статистически более высокую продолжительность жизни, чем новорожденный, благодаря преодолению многих рисков ранних этапов жизни, таких как смертельные дорожно-транспортные происшествия.

Снижение продолжительности жизни пожилых людей связано с влиянием пандемии. Для женщин в возрасте 70 лет средняя продолжительность жизни снизилась на два месяца и теперь составляет 16 лет и 5 месяцев. Аналогично, мужчины такого же возраста имеют сниженную продолжительность жизни 14 лет, что также на два месяца меньше.

Несмотря на снижение продолжительности жизни пожилых людей, люди, отметившие 70 лет сегодня, все еще имеют статистически более высокую продолжительность жизни, чем новорожденные, благодаря преодолению рисков, связанных с ранними этапами жизни.

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