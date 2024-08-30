- Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".

1. ФК Хайденхайм готовится принять у себя на поле титулованный ФК Челси в рамках группового этапа Лиги конференций, как решила жеребьевка в Монако. Наравне с английскими титанами немецкая команда также встретится со швейцарским клубом ФК Санкт-Галлен и словенскими представителями Олимпия Любляна на своих домашних матчах. Их выезды приведут их к турецкому клубу Башакшехир, шотландскому клубу Харт оф Мидлотиан и кипрскому клубу Пафос.

"Принять шестикратного чемпиона английской Премьер-лиги и двукратного победителя Лиги чемпионов ФК Челси на нашем стадионе "Войт Арена" станет еще одним знаменательным событием в летописи нашего клуба ФХ," - отметил Холгер Санвальд, председатель Хайденхайма, комментируя своего грозного соперника. "Мы рады групповому этапу Лиги конференций, и, как всегда, наша цель - выйти в следующий раунд!"

Дебютируя в Кубке Европы, клуб из муниципалитета Остальб с населением около 50 000 человек впервые в истории пробился в Бундеслигу в прошлом сезоне, заняв восьмое место в таблице. Это сразу же квалифицировало их на Кубок Европы. У них запланировано еще шесть матчей в Лиге конференций до Рождества, первый из которых состоится 3 октября.

В Бундеслиге Хайденхайм, который выиграл все четыре своих матча в сезоне, примет ФК Аугсбург в воскресенье (15:15 / DAZN).

Непосредственно квалифицировались в Кубок Европы

Всего за год команда из этого города совершила впечатляющий рывок в Бундеслигу, впервые в истории попав в высший дивизион. Как восьмая команда в лиге, они завоевали место в Кубке Европы. Теперь они готовы сыграть еще шесть матчей в Лиге конференций до Рождества, первый из которых состоится 3 октября.

"Групповой этап Лиги конференций обещает быть захватывающим путешествием для ФК Хайденхайм, с матчами против ФК Челси, ФК Санкт-Галлен, Олимпия Любляна, Башакшехир, Харт оф Мидлотиан и Пафос."

"В течение группового этапа домашние матчи ФК Хайденхайм станут особенными событиями, в том числе их ожидаемая встреча с шестикратными чемпионами английской Премьер-лиги ФК Челси."

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