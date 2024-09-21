Ожидая потенциального противостояния, импрессариус по боксу Эдди Херн намекает на потенциальное противостояние между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в 2025 году.

До боя за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF между действующим чемпионом Дэннилом Дюбуа и Джошуа в субботу на стадионе «Уэмбли» промоутер Эдди Хирн поделился с CNN Sport, что в скором времени может состояться бой за объединение титулов, в зависимости от предстоящих событий.

Если Джошуа победит Дюбуа и вернёт титул в третий раз, а Фьюри вернёт свои пояса в предстоящем реванше с Олеksандрoм Усиком в декабре, Хирн предвидит всеанглийский бой в супертяжёлом весе, который может короновать абсолютного чемпиона мира в следующем году.

«Во-первых, давайте справимся с субботой. Но наша цель всегда была видеть, как Энтони Джошуа становится абсолютным чемпионом», - сказал Хирн в интервью CNN. «Он споткнулся на предпоследнем этапе против Усика в прошлом году, но сейчас он имеет четыре победы подряд, три из них нокаутом, и выглядит лучше, чем когда-либо. Если он победит в субботу, все взгляды будут прикованы к 21 декабря в Эр-Рияде на реванш Усик-Фьюри».

«Есть ли на этой планете кто-то, кто не хочет увидеть Фьюри и Джошуа в ринге? Я думаю, мы это увидим. Я верю, что Турки Аль-Шейх организует этот бой в 2025 году, но если оба бойца выйдут победителями, спорт увидит бой, который войдёт в историю».

«Я сомневаюсь, что AJ сможет уйти на пенсию, я сомневаюсь, что Фьюри сможет уйти на пенсию, и я точно не смогу уйти, пока не увижу этих двоих в бою. А если мы сможем сделать это ради звания абсолютного чемпиона, это будет невероятной ночью», - добавил Хирн с энтузиазмом.

Дюбуа представляет собой серьёзную угрозу для Джошуа на пути к возвращению титула, имея в активе 21 победу и 2 поражения в 23 профессиональных боях. Дюбуа, как и Джошуа, потерпел поражение от Усика. Он завоевал титул чемпиона IBF после победы над Филипом Хрговичем в июне.

Британская пара встретится на стадионе «Уэмбли» перед аудиторией из 96 000 зрителей, побив рекорд посещаемости на британских боксёрских матчах.

Поговаривают, что Лиам Галлахер может присоединиться к своему брату Ноэлу на сцене перед боем, что добавляет известности этому событию. Хирн открыт к этой идее, заявляя: «Ничего не исключено».

Хирн признаёт горячее желание Джошуа победить, которое он испытывает уже девять лет в спорте, отмечая его впечатляющие победы, в том числе над Владимиром Кличко на стадионе «Уэмбли» в 2017 году.

«Разговаривая с ним, он хочет воспользоваться этой возможностью и часто в прошлом держал свои амбиции при себе. Но теперь, в возрасте 34 лет, опытный боксёр, он больше не скрывает своего сильного желания победить», - объяснил Хирн.

«Эта страсть, которую испытывает AJ, имея столько достижений в своей карьере, продолжает совершенствовать свои навыки на том же уровне, что и когда он впервые ступил на арену, является свидетельством его невероятной атлетичности. И я действительно верю, что субботняя ночь - это всего лишь ещё одна глава в невероятной карьере Энтони Джошуа».

Если Джошуа победит Дюбуа и отнимет титул, у него появится возможность побороться с Тайсоном Фьюри за всеанглийский бой, который может короновать абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. С страстью и целеустремлённостью, которые он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, Джошуа стремится стать абсолютным чемпионом в боксе.

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