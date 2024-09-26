Овсянка трижды упоминается как "дефицитная".

Овсянка в целом считается здоровым и бюджетным вариантом, но неправильная оценка продукта может привести к нежелательным результатам, как показал тест журнала Öko-Test.

Овсянка обладает множеством преимуществ, таких как чувство сытости, снижение уровня сахара и холестерина в крови, а также поддержание здоровья кишечника. В ней содержатся витамины группы В, она обеспечивает длительную энергию и является распространенным ингредиентом различных хлопьев для завтрака.

Овсянка доступна в двух формах: крупные хлопья или мелкие. Независимо от того, что указано на упаковке, оба типа используют цельные зерна и могут производить полноценные цельнозерновые продукты. Они отличаются в основном методом обработки.

В последнем исследовании Öko-Test было приобретено 35 мелких овсяных продуктов из разных источников, в том числе 21 с органической сертификацией, по цене от 0,79 до 5,98 евро за 500 грамм. Результаты показали, что примерно две трети продуктов получили высокую оценку "очень хорошо". Почти все органические овсы в тесте получили наивысший балл.

Не обнаружено минерального масла

В тесте "Reformhaus Haferwunder Feine Haferflocke" от Reformkontor и "Globus Haferflocken Zart" имели самые высокие уровни микotoxin, что привело к оценке "плохо". Аналогично, "Schapfenmuhle Haferflocken Zart" получил неудовлетворительную оценку из-за обнаружения четырех остатков пестицидов, в том числе глифосата.

Однако журнал Öko-Test похвалил отсутствие остатков минерального масла во всех продуктах.

"Bio Bio Haferflocken Extra Zart" от Netto получил оценку "очень хорошо" всего за 0,85 евро за 500 грамм, наряду с "Crownfield Bio Haferflocken Zart" от Lidl и "dm Bio Haferflocken Feinblatt, Naturland" по той же цене. "Bio Primo Haferflocken Kleinblatt, Bioland" (0,95 евро) от Müller Drogeriemarkt также получил высокую оценку, хотя и по slightly higher price.

Результаты теста Öko-Test показали, что внимание к здоровью и безопасности имеет первостепенное значение, так как некоторые овсяные продукты содержали высокие уровни микotoxin и остатков пестицидов. Важно отметить, что ни в одном из протестированных продуктов не было обнаружено остатков минерального масла.

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