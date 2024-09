Исследует мир подкаста 'Босс: Власть - женское дело'. - Овладение писательством романа: идеи литературного агента Карин Граф

Начало нового литературного сезона: Осень приносит всплеск чтения, на книжных ярмарках обсуждаются грядущие бестселлеры, а престижные награды, такие как Немецкая книжная премия, вручаются. Но как функционирует эта отрасль, кто решает о успехе и неудаче? И главный вопрос для начинающих писателей: Как написать роман?

Один человек, который может предоставить подробные insights по этому вопросу, - это литературный агент Карин Граф, базирующийся в Берлине. Она помогает авторам найти издателей, ведет переговоры по контрактам, и ее мнение имеет значительное влияние в индустрии. Учредив свою агентство в 1995 году, она была одним из пионеров на немецкоязычном рынке. За годы она представляла таких известных клиентов, как Инго Шульце, Мариана Лекь ("Что можно увидеть отсюда") и Карен Дуве. На подкасте stern "Die Boss", ведущем Simone Menne, она поделилась своими взглядами на текущие тренды, фрирайдеров и заблуждения.

"Некоторые авторы представляют свои идеи на два года поздно"

"Многие люди считают, что они могут писать, издатели завалены рукописями", - замечает Карин Граф. Даже хорошее письмо часто остается неопубликованным и незамеченным: "Иногда я сообщаю авторам: Это блестящая концепция, но она должна была появиться год или два назад". Как и в других отраслях, тренды и темы скоро теряют свою привлекательность. В настоящее время популярны: романтические фэнтези, жанр, сочетающий романтику и фэнтези. Больше не в моде: романы с деменцией родителей в качестве значимых персонажей.

С другой стороны, есть внезапные успехи и неожиданные хиты. Граф обладает нюхом на талант, беря новых писателей на основе рекомендаций или их предыдущих достижений. Она требовательна, но справедлива: "Я исключительный читатель и выделяю каждый мелкий недостаток в тексте". В результате ее агентство имеет наибольшее количество награжденных авторов. Однако она воздерживается от идентификации своего любимого: "Упоминание одного обидит 250 других".

Главный совет для новичков: "Сети и сотрудничество"

Она провела многих писателей от дебюта до литературных наград - какой ее главный совет для новых участников этого конкурентного рынка? "Создавайте сети, общайтесь с коллегами, участвуйте в талантливых и стипендиальных программах". По словам Граф, современные женщины догоняют мужчин в этом аспекте: "В раннем женском движении этого не было. Сила Алисы Шварцер не была в создании сетей. Современные женщины делают это естественно".

stern.de и Цифровое саморекламирование все больше и больше важно в продаже книг, особенно для развлекательных титлов: "Молодые женщины делятся и обсуждают свои любимые книги в TikTok, создавая еще одно измерение".

Как опытный бизнесмен, Карин Граф сохранила свою практичность: "В глубине души я домохозяйка, которая спрашивает каждый книгу: Что автору нужно, какая рыночная стоимость рукописи?" Известная своими навыками переговоров, ее команда агентства почти исключительно состоит из женщин. Не потому, что женщины более чувствительны к литературе, искусству и персонажам, а из-за их компетентности и преданности: "Женщины исключительны в обслуживании. Требуется экспертиза, навыки переговоров и храбрость. В конечном счете, интересы автора остаются нашим главным приоритетом".

В подкасте stern "Die Boss - Power is Female" Карин Граф обсуждает свои начала как агента, актуальность быть одновременно сильной и женственной, тренды и темы на литературном рынке - и почему, несмотря на свою глубокую любовь к литературе, она никогда не писала книгу сама.

В "The Boss - Power is Female" известные женщины ведут глубокие беседы: Ведущая и многоплатная член совета директоров Simone Menne (BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) собирается с женскими CEO из различных секторов, чтобы поделиться своими опытом и перспективами. "The Boss" выходит каждые две недели по средам на stern.de и RTL+, а также на всех основных платформах подкастов.

Примечание редактора: Stern принадлежит RTL Germany.

Немецкая книжная премия является одной из престижных наград, вручаемых во время нового литературного сезона, признавая выдающиеся литературные произведения. Карин Граф, успешный литературный агент, базирующийся в Берлине, представлял несколько авторов, выигравших эту престижную награду.

