- Отзыв об отзыве по делу Boateng: Решение обвинения

После тщательного рассмотрения мы приняли решение отказаться от прежней апелляции, поданной нашим офисом, как было объявлено сегодня, - заявил представитель Прокуратуры. "Хотя мы не согласны с обоснованностью приговора, учитывая продолжительность судебного разбирательства, которое длится более пяти лет, и принимая во внимание благополучие пострадавшей стороны и ее детей, поддержание процесса кажется чрезмерно обременительным для всех сторон".

Мюнхенский I районный суд ранее в деле победителя чемпионата мира 2014 года Жерома Boateng определил, что он умышленно причинил вред своей бывшей девушке. Однако ему было вынесено лишь предупреждение и штраф в размере 40 дневных ставок по €5000 каждая, при соблюдении определенных условий.

€200,000 выделено двум благотворительным организациям.

Как и условный срок, Boateng должен заплатить €200,000 только в случае нарушения этих условий. Эти условия требуют от него внести €50,000 в каждую из двух благотворительных организаций, ориентированных на детей.

Прокуратура изначально требовала штраф в размере €1,12 миллиона и также изначально возражала против приговора.

В течение некоторого времени велись судебные разбирательства против опытного защитника ФК "Бавария Мюнхен", который недавно перешел из итальянского клуба "УС Салентина" в "ЛАСК" в Австрии. В 2021 году Мюнхенский окружной суд вынес Boatengу штраф, составляющий 60 дневных ставок по €30,000 каждая, в общей сложности €1,8 миллиона.

Мюнхенский I районный суд впоследствии признал Boateng виновным в причинении телесных повреждений и оскорблении в октябре 2022 года, что привело к штрафу в размере 120 дневных ставок по €10,000 каждая, в общей сложности €1,2 миллиона. В необычном повороте событий, однако, Верховый земельный суд Баварии отменил приговор из-за грубых юридических ошибок, что потребовало пересмотра дела в Мюнхенском I районном суде.

Несмотря на то, что Прокуратура изначально возражала против приговора и требовала значительный штраф, они объявили, что "не будут" продолжать дело дальше из-за продолжительности судебного разбирательства и благополучия вовлеченных сторон. С штрафом в размере €200,000 как условным сроком, Boateng должен внести €50,000 в каждую из выбранных благотворительных организаций, ориентированных на детей, чтобы не платить его полностью.

Читайте также: