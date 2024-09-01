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Ответ в Северо-Восточном регионе: ограниченные цели и обозначение границ

По словам премьер-министра Швезига (СДПГ), демократы лицом к лицу стоят с мрачными перспективами на предстоящих выборах в земли Саксония и Тюрингия. «Зеленые» сосредоточены на переговорах среди демократических партий.

 and  Grigoriy Williams
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Мануэла Швезиг называет результаты выборов в Саксонии и Тюрингии шокирующими.
Мануэла Швезиг называет результаты выборов в Саксонии и Тюрингии шокирующими.

Местные выборы или Региональные голосования - Ответ в Северо-Восточном регионе: ограниченные цели и обозначение границ

Согласно заявлениям премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлы Швезиг, результаты выборов в Саксонии и Тюрингии "вызывают тревогу". Политик от СДПГ выразила свою обеспокоенность, сказав: "Для всех демократов тревожная ситуация, когда партия, классифицируемая как крайне правая, получает наибольшее влияние в Тюрингии". По словам Швезиг, в Саксонии люди поддерживают своего премьер-министра в трудные времена.

В отличие от этого, СДПГ удалось достичь своих "минимальных ожиданий". Швезиг похвалила усилия кампании tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, которые столкнулись с сильным федеральным трендом.

Лидер фракции "Зеленых" Катарина Хорн подчеркнула, что впервые в истории ФРГ крайне правая, антидемократическая партия AfD стала самой сильной силой в парламенте земли. Кроме того, она отметила, что экстремисты и сторонники Путина также показали хорошие результаты в Саксонии. Хорн и ее со-вождь фракции Оле Крюгер теперь призывают к конструктивным дискуссиям среди демократов для построения стабильного правительства.

По словам лидера фракции ХДС в ландтаге Мекленбурга-Передней Померании Даниэля Петерса, христианские демократы остаются последней народной партией на Востоке. Несмотря на воодушевление от победы ХДС, он признал, что формирование правительства в Эрфурте и Дрездене будет сложным. Левая партии и альянсы испытали серьезные последствия.

Согласно председателю AfD в Саксонии и Тюрингии Лефу-Эрику Холму, результаты выборов представляют собой "политический землетрясение". Желание людей изменить политику больше не может быть проигнорировано. Холм сказал: "Граждане устали от политического контроля и жаждут перемен". В результате они поддержали AfD - не из протеста, а из убеждения.

Холм заявил, что не будет "делов, как обычно" при работе с AfD. Поэтому он призывает другие партии, в том числе Мекленбург-Переднюю Померанию, уважать желания избирателей и отказаться от "разделительной ментальности".

Результаты выборов в Саксонии также продемонстрировали значительный сдвиг, с хорошими показателями экстремистов и сторонников Путина, что приводит к сильной зависимости от антидемократической партии AfD.

В свете политического землетрясения в Тюрингии и Саксонии формирование стабильного правительства потребует серьезных переговоров и компромиссов среди оставшихся демократических партий, учитывая обеспокоенность и желания избирателей.

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