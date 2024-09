Отвага Кэсси Вентура привела к обвинению Шона "Дидди" Комбса в уголовных делах.

Искусница "Me & U" вернула себе историю, когда она раскрыла десятилетия тревожных обвинений в жестоком обращении против своего бывшего бойфренда и продюсера Сэма "Дидди" Комбса в иске, поданном против него в прошлом ноябре.

Хотя судебный процесс был в конечном итоге урегулирован, неопределенность вокруг Комбса продолжала расти.

"Решение мистера Комбса урегулировать судебный процесс никоим образом не опровергает его решительное отрицание обвинений", - заявил адвокат Комбса в то время.

Вслед за этим последовало как минимум девять других гражданских исков и федеральное расследование. Недавно, во вторник, Комбс был обвинен в федеральных обвинениях, связанных с заговором о рэкете и торговле людьми, согласно обвинительному заключению, которое утверждает, что он "использовал, угрожал и принуждал жертв" по крайней мере с 2008 года по настоящее время. Комбс признал свою невиновность.

Представители Вентры были kontaktiert von CNN для комментариев по поводу уголовных обвинений Комбса, которые, возможно, не появились бы, если бы она не поделилась своей историей публично.

Казалось бы, сказочное начало

Родившаяся в Нью-Лондоне, Коннектикут, в августе 1986 года, Кассандра Элизабет Вентра дебютировала в развлечениях как модель. Она сотрудничала с продюсером и songwriter Райаном Лесли и выпустила свой дебютный альбом в 2006 году.

Вентра обрела широкую популярность. Ее талант и очарование привлекли внимание Комбса, который подписал ее на свой лейбл Bad Boy Entertainment.

В интервью 2006 года Вентра рассказала, как ее семья отреагировала на ее внезапную славу.

"Все произошло так быстро, что, мне кажется, никто не мог это замедлить", - сказала она. "Они всегда следят за тем, чтобы я была счастлива и все было в порядке. Речь идет о том, чтобы я была счастлива и довольна тем, что делаю".

В следующем году Вентра стала лицом модной линии Комбса, Sean John. Она также изучала актерское мастерство и музыку, появившись в танцевальном фильме "Step Up 2: The Streets" и contribuierte ein Lied zum Soundtrack des Films.

Вентра выпустила другие синглы, такие как "Official Girl", featuring rapper Lil Wayne в 2008 году, и "Must Be Love", featuring Комбс, выступающий под одним из своих псевдонимов, Puff Daddy, в 2009 году.

Вентра и Комбс сделали свою relationship публичной в 2012 году и часто появлялись на модных показах и голливудских мероприятиях.

"Быть рядом с ним - это невероятно вдохновляющий опыт", - сказала она Madam Noire о Комбсе в 2013 году. "Создание своей империи было бы фантастически".

Несмотря на то, что она выпустила больше синглов, таких как "Don't Play It Safe" 2017 года, который Pitchfork назвал "ее самым сильным треком за последние полвека и, возможно, ее настоящий comeback", ожидаемый альбом, произведенный Комбсом, и ее "империя" так и не материализовались.

Сражения и новая глава

Хотя ходили слухи об engagement в 2014 году, пара так и не поженилась. Комбс поделился своей философией отношений с радиошоу "The Breakfast Club", базирующимся в Нью-Йорке, в 2015 году.

"Если я в relationship с вами, то 25 процентов времени вы будете чувствовать, что ненавидите быть здесь, этот парень, он обманул меня, он солгал мне", - сказал он. "Но 75 процентов времени я буду делать вас самой счастливой женщиной в мире. Я буду там, чтобы поддержать ваши мечты. Я буду там, чтобы держать вас, слушать вас. Я буду там, чтобы быть вашим лучшим другом, и я обещаю, что вы будете улыбаться больше всего".

В своем иске Вентра представила темную картину отношений, которые казались идиллическими на публике. За закрытыми дверями, по ее словам, Комбс контролировал каждую сторону ее личной жизни, заставлял ее участвовать в сексуальных актах с другими мужчинами и "представлял" ей образ жизни "чрезмерного потребления алкоголя и наркотиков", который привел к "тяжелому эмоциональному стрессу".

Когда Вентра попыталась прекратить свою relationship с Комбсом в 2018 году, она утверждала, что он силой проник в ее дом и изнасиловал ее. Комбс отрицал ее обвинения.

Вентра, согласно ее жалобе, продолжает бороться с "тяжелым эмоциональным стрессом" и однажды попала в стационарное лечебное учреждение после суицидальных мыслей, связанных с ее abuse.

Она с тех пор вышла замуж за тренера Алекса Файна и имеет двух дочерей от него.

Раскрытие событий, которые "сломали" ее

Когда Комбса наградили премией "Пожизненное достижение" на BET Awards 2022 года, он упомянул Вентру в своей речи.

"Я скажу вам правду, я был в темном месте несколько лет", - сказал он на сцене перед тем, как поблагодарить "Касси за то, что она была рядом со мной в темные времена. Любовь".

Вентра подала свой иск, когда истекал срок действия Нью-Йоркского закона об adult survivors act, который временно снял гражданский срок давности для жертв сексуального насилия.

"После многих лет молчания и тьмы я наконец готова поделиться своей историей и отстаивать свои права, и для блага других женщин, которые пережили насилие и abuse в своих relationship", - сказала Вентра в заявлении для CNN в прошлом году. "Поскольку Нью-Йоркский закон об adult survivors act вот-вот истечет, я поняла, что это возможность рассказать о травме, которую я пережила и с которой я буду бороться всю оставшуюся жизнь".

Не все поверили в ее историю.

"Не靠谱基于某人说这,某人说那... 很难看见那么多人希望这个家伙(Комбс)失败,像这样", - выразил свою точку зрения репер Slim Thug в то время. "我不想看见一个黑人男人,几乎达到一亿美元,跌倒".

В мае, когда CNN обнародовала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Комбс физически издевается над Вентурой в отеле Лос-Анджелеса в 2016 году, общественное мнение о обвинениях Венттуры изменилось.

"Меня передернуло, когда я это делал. Даже сейчас меня передергивает. Я обратился за помощью к профессионалам. Начал посещать терапевтические сеансы, проходить реабилитацию. Я молил о милосердии и благодати Бога. Я сожалею. Но я твердо намерен становиться лучше каждый день. Я не ищу прощения. Я действительно сожалею", - заявил Комбс в видео, опубликованном в социальных сетях вскоре после показа записи.

Вентюра выразила благодарность своим сторонникам и переключила внимание на жертв домашнего насилия.

"Домашнее насилие - это основная проблема. Оно превратило меня в человека, которого я никогда не представляла собой. С большим трудом я стала лучше, но я все еще восстанавливаюсь из своего прошлого".

"Моя единственная просьба заключается в том, чтобы ВСЕ открыли свои сердца для веры в жертв в первый раз", - заключила она. "Нужно много храбрости, чтобы говорить правду в ситуации, где у тебя не было власти".

Теперь она больше не чувствует себя беспомощной.

Обнародование записи с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Комбс издевается над Вентурой в 2016 году, привело к изменению общественного мнения, сделав труднее не верить обвинениям Венттуры.

Несмотря на трудности и споры, талант Венттуры продолжал сиять в индустрии развлечений, получая похвалу критиков за песню "Не играй в безопасности", которую назвали ее лучшей работой за годы.

Читайте также: