Отто достиг семи с половиной десятилетий.

От почтовой торговли до корпоративного гиганта: Ото отмечает 75 лет. Ни один немецкий онлайн-ритейлер не больше. Но конкуренты наступают, угрожая лидеру рынка.

Ото, цифровой ритейлер, призывает политиков создать равные условия в e-commerce. По словам Марка Опелта, CEO розничной торговли Ото, некоторые продавцы на растущих онлайн-площадках пренебрегают основными принципами честной конкуренции. "Мы ожидаем, что политики и регулирующие органы, такие как таможня, уделят больше внимания этим бизнес-моделям". Ото готовится отметить свой 75-й день рождения 17 августа.

Начавшись как почтовый бизнес 17 августа 1949 года в Гамбурге, компанией основал Вернер Ото, она признала конец послевоенных ограничений и представила каталог. Бизнес процветал. В последующие годы компания шла в ногу со временем. Сын основателя, Михаэль Ото, возглавил компанию и уделил внимание охране окружающей среды, одновременно приветствуя интернет. С началом интернет-бума в Германии в 1995 году Ото запустил интернет-магазин. Последний печатный каталог был опубликован в конце 2018 года.

Согласно годовому отчету, империя Ото Групп в настоящее время насчитывает более 38 000 сотрудников. Работая в более чем 30 странах через 25 основных дочерних компаний, таких как логистическая компания Hermes, онлайн-магазин модной одежды About You, американская мебельная сеть Crate and Barrel, модная компания Bonprix и магазины Manufactum, группа получила €15 миллиардов выручки и понесла убыток €426 миллионов в прошлом финансовом году.

Розничная торговля Ото, которая управляет otto.de, является основной дочерней компанией группы. На платформе компания продает футболки, стиральные машины и ковры, а также другие товары. Платформа также генерирует доход за счет торговцев, использующих ее охват. В феврале otto.de занимал второе место среди самых посещаемых онлайн-магазинов в Германии с примерно 42 миллионами посещений, согласно Институту исследований розничной торговли (IFH) из Кёльна. Amazon.de возглавил список с около 310 миллионами посещений.

Немецкий сектор онлайн-торговли в прошлом году получил оценку в €85 миллиардов, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Ассоциация розничной торговли Германии (HDE) прогнозирует рост на 3,4% в этом году. Несмотря на положительное влияние пандемии COVID-19 на бизнес, потребительская бережливость сохраняется, согласно опросу потребителей HDE. Опелт отмечает, что потребители теперь тратят меньше в среднем на один заказ. Но это не единственная проблема, с которой сталкивается компания.

Конкуренция со стороны ритейлеров с китайскими связями оказывает давление на Ото. Согласно опросу IFH, 91% потребителей теперь знают о рынках, продающих азиатские товары, такие как Temu, Shein и Wish. 43% используют эти платформы. Оба показателя выросли более чем на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Temu, чья материнская компания PDD Holdings базируется в Ирландии, показала значительный рост. В феврале temu.com записало около 29 миллионов посещений в Германии, заняв третье место после Ото. Shein теперь базируется в Сингапуре.

Согласно Ассоциации розничной торговли Германии по текстилю, обуви и кожаным изделиям, немцы купили около миллиарда единиц одежды и обуви у поставщиков, подобных Shein и Temu, в прошлом году. Эти поставщики обычно используют авиаперевозки для доставки продуктов напрямую от производителя к потребителю, снижая затраты.

По словам управляющего директора IFH Кая Хюдеца, конкуренция в сфере электронной коммерции усиливается. "Цена стала все более важным фактором продаж из-за инфляции", - сказал Хюдец. Новые азиатские ритейлеры, такие как Temu и Shein, становятся популярными, и половина опрошенных заявили, что покупают товары, которые они иначе не смогли бы себе позволить. "Это создает напряжение для уже установленных игроков на рынке".

HDE выражает обеспокоенность. "Справедливая конкуренция является ключевым фактором для развития электронной коммерции, но этого нет в текущей конкуренции с восточными компаниями, такими как Temu и Shein", - заявляет CEO Стефан Гент. Некоторые продукты не соответствуют стандартам ЕС по безопасности продукции, охране окружающей среды и налоговому законодательству, что может представлять опасность для потребителей и искажать конкуренцию. Гент призывает федеральное правительство и ЕС вмешаться. "Дикий рост и Дикий Запад в электронной коммерции должны быть остановлены". Temu заявляет, что строго соблюдает законы и нормативные акты.

Ото Групп признает новую конкуренцию в заявлении. "Они технологически продвинуты, используют ИИ и геймификацию, и они быстрые. Мы можем учиться у наших конкурентов, и мы это делаем".

