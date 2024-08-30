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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Отсутствие Таха оставляет Эберла с непреодолимым влечением к какао.

 and  Hanna Hofmann
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- Отсутствие Таха оставляет Эберла с непреодолимым влечением к какао.

После безуспешной последней попытки ФК "Бавария" Мюнхен подписать футболиста Джонатана Таха, немецкие чемпионы решили больше не делать приобретений в этом трансферном окне. "Мы полностью довольны нашим текущим составом", - заявил спортивный директор Макс Эберл перед домашним матчем Бундеслиги ФК "Бавария" против лидера лиги СК Фрайбург, который состоится в воскресенье (5:30 вечера / DAZN).

Эберл, сейчас в свои 50 лет, стремился прояснить ситуацию с Тахом, которая широко освещалась, в том числе и его участие в переговорах. По словам Эберла, в последние недели он чувствовал себя "кинутым под автобус и представленным в неверном свете" в частных переговорах.

Сроки и запрошенная сумма Леверкузена не совпадали

"Так вот, Леверкузен установил нам срок три с половиной недели назад - 'Эй, заплати эту сумму к тому времени!'", - вспоминает Эберл, написавший Леверкузенскому спортивному директору Симону Рольфесу. "Симон, спасибо за срок и сумму, но мы не можем выполнить ни то, ни другое". Это, по словам Эберла, была "настоящая история" закулисной борьбы за трансфер.

Сообщалось, что Леверкузен запросил до 30 миллионов евро за Таха (28 лет), чей контракт истекает через год и который может уйти из Леверкузена бесплатно. На мероприятии фан-клуба Леверкузена генеральный директор Байера Фернандо Карро заявил: "У меня нет никакого уважения к Максу Эберлу, и я бы не стал с ним разговаривать". Позже Карро извинился перед ФК "Бавария" за свои слова.

Леверкузен не ответил на это

Эберл сообщил в пятницу, что он снова связался с Леверкузеном в последние часы трансферного окна, спрашивая, может ли Бавария все еще совершить сделку и таким образом вернуть деньги за Таха. "Леверкузен не ответил на это", - сказал Эберл: "Это просто часть процесса, обсуждается, пересматривается, пробуется".

Эберл также подчеркнул, что Бавария тоже должна генерировать средства через трансферные операции, при этом балансируя свои расходы. На данный момент Бавария потратила больше на новых игроков, чем заработала на летних трансферах, потратив в общей сложности более 120 миллионов евро на инвестиции.

Ходят слухи о возможных уходах игроков в конце трансферного окна, в том числе упомянутого вингера Кингсли Комана, который может стать последним трансфером, возможно, в Саудовскую Аравию. Еще одним вариантом является аренда 20-летнего нападающего Габриэля Видовчика.

despite Leverkusen's CEO apologizing for his harsh remarks towards Bayern Munich, the German champions were unable to reach an agreement with Leverkusen for the transfer of Jonathan Tah, with the latter asking for a high fee that Bayern could not meet. In light of this unsuccessful transfer pursuit, FC Bayern Munich will not be making any additional signings during this transfer period.

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