- Отсутствие страховки - земля обеспечивает помощь от наводнений

Правительство земли Тюрингия выделило финансовую помощь в размере полмиллиона евро пострадавшим от наводнения в Вайндехаузене в районе Нордхаузен. Эти деньги являются социальной поддержкой, так как многие пострадавшие не имели или не имели достаточного страхового покрытия, сообщила государственная канцелярия в Эрфурте. Около 80 домохозяйств в районе Херинген пострадали от сильных наводнений и повышения грунтовых вод в конце декабря.

Большая отзывчивость

Многие жители Тюрингии отреагировали на ущерб, оцененный муниципалитетом в размере около 1,7 миллиона евро, с большой отзывчивостью и пожертвованиями. В общей сложности 175 000 евро поступило из Фонда помощи Тюрингии - из них 25 000 евро пошли наиболее пострадавшим семьям. Муниципалитет получил 150 000 евро, при этом общая сумма пожертвований составила 350 000 евро, согласно отчету о помощи при наводнении.

Государство приняло решение об этой поддержке «потому что элементарные убытки для домохозяйств в опасных районах либо не застрахованы, либо соответствующие премии не по карману», объяснил министр-президент Бодо Рамелов (Левые). Кроме того, повышение грунтовых вод, как в Вайндехаузене, часто не покрывается страховкой. Рамелов: «Пострадавшим просто не было возможности подготовиться».

Рамелов подтверждает требование о страховой обязанности

Ущерб от наводнений существенно увеличился в последнее время во всей стране, и подобные события ожидаются в будущем, сказал Рамелов. «Только большая отзывчивость людей и отдельные меры со стороны земель не могут справиться. Без обязательного страхования от элементарных убытков не обойтись. Земли четко потребовали этого. Теперь очередь за федеральным правительством».

Согласно отчету, муниципалитет Херинген утвердил 324 000 евро из запрошенных около 753 000 евро из суммы пожертвований. Всего поступило 75 заявок на поддержку, из которых 73 были рассмотрены - из запрошенных более 398 000 евро около 272 000 евро были утверждены. Эта сумма распределяется между 181 жителем Вайндехаузена.

Наводнение и повышение грунтовых вод в основном затронули деревню Вайндехаузен и регион вокруг деревни Мёнхпиффел-Николауриет во время рождественских каникул и новогодних праздников. Многие сельскохозяйственные угодья также были затоплены. Фермерам уже была оказана помощь со стороны государства.

Финансовая помощь правительства земли Тюрингия предназначена специально для пострадавших от наводнения в Вайндехаузене, что является задачей, взятой на себя правительством земли Тюрингия. Рамелов, министр-президент, предложил обязательное страхование от основных убытков, так как земли коллективно считают, что добровольное страхование не достаточно для покрытия ущерба от наводнений во всей стране.

Читайте также: