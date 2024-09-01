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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
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На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама Гюнтера и Кати Майер, а также председатель партии Вероника Ланг.

- Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В округе Миттельзаксен 3 кандидат от партии "Зелёные" Волфрам Гюнтер не оправдал ожиданий избирателей, набрав всего 2.3% голосов. Он занял третье место, значительно отставая от представителя ХДС Томаса Шмидта (40.2%) и кандидата от АФД Хольгера Циллински (38.2%).

Аналогичная ситуация сложилась в округе Мейсен 4, где министр юстиции от партии "Зелёные" Катарина Майер получила лишь 4.1% голосов. Она заняла последнее место, существенно уступив представителю ХДС Свену Эппингеру (35%) и кандидату от АФД Рене Хайну (32.3%).

В округе Гёрлиц 2 кандидат от партии "Зелёные" Франциска Шуберт смогла набрать всего 3.4% голосов. Действующий министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС, 47.2%) победил кандидата от АФД Себастьяна Вимпеля (39.4%).

Несмотря на эти трудности в соседних округах, кандидат от партии "Зелёные" Александр Доппельмайр показал отличный результат в округе Дрезден 1, набрав 16.5% голосов и заняв второе место после представителя ХДС Себастьяна Хайля (32.1%).

Успех партии "Зелёные" в округе Дрезден 1 резко контрастировал с результатами в других округах, демонстрируя сильную поддержку экологических политик в городе Дрезден.

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