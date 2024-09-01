- Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В округе Миттельзаксен 3 кандидат от партии "Зелёные" Волфрам Гюнтер не оправдал ожиданий избирателей, набрав всего 2.3% голосов. Он занял третье место, значительно отставая от представителя ХДС Томаса Шмидта (40.2%) и кандидата от АФД Хольгера Циллински (38.2%).

Аналогичная ситуация сложилась в округе Мейсен 4, где министр юстиции от партии "Зелёные" Катарина Майер получила лишь 4.1% голосов. Она заняла последнее место, существенно уступив представителю ХДС Свену Эппингеру (35%) и кандидату от АФД Рене Хайну (32.3%).

В округе Гёрлиц 2 кандидат от партии "Зелёные" Франциска Шуберт смогла набрать всего 3.4% голосов. Действующий министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС, 47.2%) победил кандидата от АФД Себастьяна Вимпеля (39.4%).

Несмотря на эти трудности в соседних округах, кандидат от партии "Зелёные" Александр Доппельмайр показал отличный результат в округе Дрезден 1, набрав 16.5% голосов и заняв второе место после представителя ХДС Себастьяна Хайля (32.1%).

Успех партии "Зелёные" в округе Дрезден 1 резко контрастировал с результатами в других округах, демонстрируя сильную поддержку экологических политик в городе Дрезден.

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