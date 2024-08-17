- Отсутствие RWE приводит к победе Лейпцига 4:1

Двукратные победители Кубка DFB-Pokal RB Лейпциг без труда прошли в следующий этап, обыграв команду третьего дивизиона "Рот-Вайсс Эссен" со счетом 4:1 (2:1) на стадионе "Хафенштрассе" перед 17 000 зрителями.

Голами от Беньямина Сеско (12-я минута), Лоиса Опенды (40-я), новичка Антонио Нусы (84-я) и Хави Симонса (88-я) обеспечили победу гостям. РВЭ благодаря голу Рамиена Сафи в начале матча повел 1:0, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать седьмого поражения в первом раунде за последние восемь лет. Лейпциг, как и в прошлом году, вышел во второй раунд.

Гости были застигнуты врасплох, когда Сафи вывел РВЭ вперед, забив после прекрасного паса от Тобена Музеля, отправив мяч в угол ворот Лейпцига. Зрители ликовали, увидев ранний гол против явных фаворитов.

Тем не менее, главный тренер Лейпцига Марко Розе, не включивший ни одного нового игрока в стартовый состав, быстро мотивировал свою команду, и она сравняла счет благодаря голу Сеско после навеса Хайдара через десять минут.

Перед перерывом Опенда сохранил хладнокровие после паса от Сеско и отправил мяч мимо вратаря РВЭ Якоба Гольца, который затем сделал несколько замечательных сейвов, чтобы не пропустить еще голов. Замены Нуса и Симонс закрепили победу в матчах на 84-й и 88-й минутах соответственно, лишив РВЭ возможности создать сенсацию в кубке. Ранее РВЭ уже вызывал сенсации, выбивая фаворитов, в том числе победителей прошлого года "Байер Леверкузен" в 1/8 финала три года назад.

Победа в Кубке DFB для RB Лейпциг в этом матче стала для них третьей. Несмотря на ранний гол Рамиена Сафи, Лейпциг смог выйти в следующий раунд, как и в прошлом году.

Читайте также: