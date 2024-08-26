- Отсутствие дополнительной железнодорожной линии на маршруте Гамбург-Ганновер

В рамках модернизации перегруженной железной дорогиHamburg-Hannover в 2029 году не будет добавлено дополнительных путей, таких как расширение до трех или четырех полос. Представитель Deutsche Bahn в Ульцене заявил: "Мы не рассматриваем возможность добавления третьего или четвертого пути в рамках реконструкции". Однако они упомянули планы по созданию двухпутного участка в Люнебурге и обгонного пути в Биененбюттеле. Цель состоит в том, чтобы улучшить пунктуальность.

Закрытие линии на пять месяцев в 2029 году будет проведено в рамках этих обширных работ. Первое закрытие уже запланировано на десять недель, начиная с 1 мая 2026 года, что включает в себя ремонт примерно 100 километров путей и 70 переездов.

Железная дорога Hamburg-Hannover жизненно важна для грузового транспорта

Эта 163-километровая линия, соединяющая Гамбург и Ганновер, имеет важное значение tanto для пассажиров, как и для международного грузового транспорта, согласно данным Bahn. Одна четверть всех грузовых вагонов в Германии следуют в Гамбург или из него.

Однако старая инфраструктура теперь вызывает проблемы. В июле 2024 года пунктуальность на этой интенсивно используемой линии составляла всего 56%, что ниже среднего национального показателя (62%).

Министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ) предложил расширить линию до трех или даже четырех путей. Представитель Bahn упомянул, что параллельно ведутся дискуссии об расширении связей в треугольнике Гамбург-Бремен-Ханновер. Результаты прогноза движения на 2040 год будут использованы для принятия этого решения. На данный момент количество поездов между Гамбургом и Ганновером настолько велико, что гарантировать пунктуальность невозможно. "Конечно, нам нужны дополнительные пути между Гамбургом и Ганновером", - сказал представитель.

Зеленые Нижней Саксонии и VCD Niedersachsen выступают за строительство новой линии. Они видят необходимость увеличения количества поездов между Гамбургом и Ганновером, которые могут перевозить больше пассажиров. Сообщается, что переговоры по этому поводу ведутся с правительством земли Нижняя Саксония, даже без общего ремонта.

Во время десяти недель в 2026 году и с февраля по июль 2029 года большинство поездов дальнего следования будет перенаправлено через Бремен, согласно проекту менеджера DB Дитеру Олигесу. Однако он не смог предоставить информацию о продлении времени в пути. Этот проект похож на текущий ремонт линии Гамбург-Берлин, который продлевает время в пути примерно на 45 минут до 14 декабря.

В рамках проекта модернизации линии Гамбург-Ханновер в 2026 году также будут добавлены новые пути на станциях Ульцена и Люнебурга. Представитель Bahn заявил, что улучшения будут заметны на станциях, в поезде и в пунктуальности. Первая фаза проекта в 2026 году обойдется примерно в 300 миллионов евро, и Bahn ожидает, что в 2029 году будет потрачено около миллиарда евро.

По всей стране запланировано обновить около 4000 километров путей. Недавно к этим планам был добавлен участок Фленсбург-Хамбург на севере Германии.

Портал строительной информации DB для проекта Гамбург-Ханновер

Представитель Deutsche Bahn объявил, что помимо дополнений в Люнебурге и Биененбюттеле, они будут сосредоточены на общем обновлении в рамках модернизации линии Гамбург-Ханновер в 2029 году. Это обширное обновление является важным для улучшения общего состояния линии и способствует лучшей пунктуальности.

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