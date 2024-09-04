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Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL

Новым лидером профсоюза машинистов GDL стал предыдущий член правления Марио Райсс, избранный на общем собрании в Дрездене во вторник. Актовый председатель Клаус Весельский не баллотировался на переизбрание и уступил место, что подтвердил представитель GDL в среду. Новый председатель продолжает...

 and  Viktoriya Miller
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Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL

"Качество железнодорожных услуг для пассажиров год от года ухудшается", заявил Рёсс газете 'Süddeutsche Zeitung'. "Для существенного улучшения понадобилось бы закрыть железную дорогу на хотя бы четыре года для полной реконструкции". Пассажирам, возможно, придется терпеть многочисленные отмены поездов в течение длительного времени.

Весельский возглавляет 'GDL' с 2008 года, став известным как непримиримый борец за права работников, проводя стачки и выступая с резкими заявлениями, что нажило ему не мало врагов. Газета 'Bild' назвала его 'провокатором' и 'общественной опасностью'. Даже внутри профсоюза были критические замечания в адрес поведения босса. Самым значимым проектом этого года для него было лоббирование постепенного введения 35-часовой рабочей недели для своих машинистов.

Рёсс вошел в совет 'GDL' в 2022 году, и его заместителем станет Ларс Йединат, ранее занимавший пост заместителя федерального председателя.

Глава 'GDL', Весельский, несмотря на критику со стороны некоторых, активно отстаивает права работников. Новый член совета 'GDL', Рёсс, возможно, придется тесно сотрудничать с главой 'GDL', чтобы решать проблемы ухудшающегося качества железнодорожных услуг.

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