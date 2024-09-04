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КультураНовостиЕвропейская комиссия

Отставка Swiftsupporter из-за неправильного расследования Тейлор Свифт: RTL приносит извинения

Во время второй instalaции exceptionnalного шоу 'Кто станет миллионером', американская редакция RTL ошиблась. Один из участников получил вопрос без правильного ответа.

 and  Viktoriya Miller
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- Отставка Swiftsupporter из-за неправильного расследования Тейлор Свифт: RTL приносит извинения

Студентка университета Лаура Харбиг из Мюнхена оказалась в затруднительном положении, когда ведущий немецкого шоу "Кто хочет стать миллионером" Гюнтер Яух задал вопрос стоимостью 32 000 евро в один из вторников: Кто был самым популярным "Международным персонажем" в немецкой категории 2023 года, обойдя американскую поп-звезду Тейлор Свифт? Варианты ответа были: А: Марго Робби, Б: Королева Камилла, В: Илон Маск или Г: Гарри Кейн.

Молодая леди, преданная фанатка Свифт, не могла поверить, что Марго Робби получила больше запросов из-за фильма "Барби". В конце концов, она выбрала Илона Маска, рассудив, что его захват платформы Twitter (теперь X) мог повлиять на привычки поиска немцев, как она слышала на подкасте. Но был один нюанс – подкаст был шведским.

К сожалению, ее выбор был неверным, и на самом деле ответом было Гарри Кейн, чьи поиски резко возросли после его перехода в "Баварию Мюнхен", как было указано в решении шоу. К сожалению, это тоже не оказалось правдой.

"Кто хочет стать миллионером" признает ошибку

В пресс-релизе RTL в среду шоу признало ошибку, заявив: "После тщательного расследования мы установили, что ни один из четырех представленных вариантов не является правильным ответом на вопрос, заданный Лауре Харбиг. Тейлор Свифт была, в действительности, самым популярным "Международным персонажем" в Германии в 2023 году".

Команда извинилась и заверила Харбиг, что она получит второй шанс принять участие в шоу во время следующей недели с призом в 3 миллиона евро. Они также извинились за любое возникшее недоразумение и обещали сообщать об airsdate по мере их поступления.

Смотрите видео выше, где Гюнтер Яух остается в шоке: Его 81-летний конкурент признается, что активно участвует в Tinder. Кого она ищет?

Комиссия RTL провела расследование и обнаружила, что ни один из представленных вариантов не был правильным в вопросе игры. Комиссия выпустила заявление, подтверждающее, что Тейлор Свифт действительно была самым популярным "Международным персонажем" в немецкой категории 2023 года.

Участнице Лауре Харбиг будет предоставлена ​​вторая возможность принять участие в "Кто хочет стать миллионером" во время следующей недели с призом в 3 миллиона евро из-за ошибки комиссии.

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