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Оценщик обучения: Северный Рейн-Вестфалия снова отстает

В Германии образование находится в ведении федеральных земель. Снова transistor является самым «длинным» в рейтинге с образовально-экономической точки зрения. Ministry of Education отмечает достижения.

 and  Christian Meier
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Северный Рейн-Вестфалия находится среди самых нижних по рейтингу в Образовательном мониторе 2024...
Северный Рейн-Вестфалия находится среди самых нижних по рейтингу в Образовательном мониторе 2024 между различными штатами.

- Оценщик обучения: Северный Рейн-Вестфалия снова отстает

Еще раз Северный Рейн-Вестфалия оказалась в хвосте рейтинга образовательной системы, составленного инициативой "Новая социально-рыночная экономика" (INSM). Лидирует Саксония, за ней следует Бавария, а Северный Рейн-Вестфалия занимает 14-е место, за ней следуют Бранденбург и Бремен. Ежегодный образовательный обзор INSM оценивает системы образования 16 федеральных земель по 98 показателям, исключительно с точки зрения экономики и образования.

Области, требующие улучшения в Северном Рейне-Вестфалии, - это образовательное неравенство, профессиональное обучение и международная интеграция. В частности, соотношение детских садов к ученикам в начальных и средних школах (без гимназий) в Северном Рейне-Вестфалии является самым большим среди всех федеральных земель. В среднем в классе начальной школы Северного Рейна-Вестфалии (по состоянию на 2022 год) обучается 24,1 ученика, в то время как средний показатель по стране составляет 21,3 ученика. Тем не менее, соотношение учителей к ученикам за это время улучшилось с 21,2 в 2005 году до 15,9 в 2022 году, что практически соответствует среднему показателю по стране.

Бюджеты на образование отстают

Кроме того, исследование показывает, что расходы на образование в Северном Рейне-Вестфалии относительно общего объема государственных расходов ниже, чем в других федеральных землях. Оценка расходов на образование на одного ученика в начальной школе составляет 7300 евро в Северном Рейне-Вестфалии, в то время как средний показатель по стране составляет 8200 евро. Однако Образовательный обзор INSM признает потенциал в области цифровизации и других областях.

По словам министра образования в Дюссельдорфе, следующий образовательный обзор 2024 года в основном будет основан на данных 2022 года. Предложенный бюджет на 2025 год предусматривает увеличение бюджета на образование на 10%, до 24,5 миллиардов евро, как объявил министр образования д-р Доротея Феллер, подчеркнув приоритет правительства земли в области образования. thanks to various measures.

Христианско-демократический политик прокомментировал, что в следующем учебном году будет уделено больше внимания улучшению базовых навыков, например, с дополнительным часом немецкого языка и математики в начальных школах. Цель состоит в том, чтобы обеспечить равные возможности в образовании для всех и быть на правильном пути. Однако фракция социал-демократов утверждает, что Северный Рейн-Вестфалия не просто стоит на месте, а "углубляется в образовательный кризис".

Сравнение по стране показывает, что расходы на образование на одного ученика в Северном Рейне-Вестфалии ниже среднего показателя по стране, что может повлиять на его рейтинг в международных образовательных рейтингах. Несмотря на отстающие инвестиции, правительство земли признает важность образования и предлагает увеличить бюджет на образование на 10% в 2025 году.

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