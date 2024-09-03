- Оценщик обучения: Гессен и Рейнланд-Пфальц переходят на среднее положение

Согласно ежегодному анализу, проведенному фондом Инициатива Новая Социальная Рыночная Экономика (ИНСМ), системы образования в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Сааре оценены как средние или выше среднего. Рейнланд-Пфальц преуспевает в международной ориентации, интеграции и профессиональном образовании. Например, все ученики начальных школ изучали иностранные языки в 2022 году. Также здесь меньше корреляции между социальным статусом и академическими достижениями по сравнению с другими штатами. Однако он отстает в ориентации на исследования и цифровой трансформации, заняв девятое место среди 16 штатов.

Саар слегка опережает, заняв шестое место, и может похвастаться самым высоким расходом на ученика в начальных школах, почти в два раза превышающим средний показатель штата.

Гессен следует близко позади, заняв седьмое место. В отчете отмечаются его сильные стороны в интеграции и финансировании инфраструктуры. Однако он указывает на области для улучшения в международной ориентации, качестве школ и приоритезации расходов.

Отчет, который анализирует системы образования по всей Германии по 98 показателям, фокусируется на том, как эти системы борются с образовательной бедностью, способствуют процветанию, поддерживают квалифицированную рабочую силу и стимулируют рост. Он также исследует проницаемость этих систем образования и в какой степени достигнуты равные образовательные возможности. ИНСМ финансируется ассоциациями работодателей металлургической и электротехнической промышленности.

Саксония занимает первое место с лучшей системой образования в Германии, за ней следуют Бавария, Гамбург и Тюрингия. На последних местах находятся Бремен и Бранденбург, а Северный Рейн-Вестфалия находится чуть выше.

В контексте анализа сила Рейнланд-Пфальца в областях, таких как международная ориентация, интеграция и профессиональное образование, проявляется в том, что все ученики начальных школ изучали иностранные языки в 2022 году, подчеркивая важность всестороннего образования в его системе образования. С другой стороны, Саксония, штат с лучшей системой образования в Германии, признает важность tanto интеграции, как и финансирования инфраструктуры в своей системе образования, как это подчеркивается в отчете.

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