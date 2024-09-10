- Оценка воздушных судов в ночных условиях в аэропорту Франкфурта

Жители, проживающие вблизи аэропорта Франкфурта, должны подготовиться к новой серии ночных проверочных полетов к концу выходных. Система посадки по приборам будет проверяться с четверга по воскресенье, как объявил немецкий центр управления воздушным движением (DFS). В течение этих часов, с 11 вечера до примерно 3 часов утра, определенный самолет будет оценивать точность важных сигналов, необходимых для безопасной посадки и помощи пилотам во время снижения. Обычно никаких взлетов или посадок не разрешается в аэропорту Франкфурта между 11 вечера и 5 утра; однако, для этих конкретных калибровочных полетов делаются исключения.

DFS стремится ограничить количество полетов, влияющих на жилые районы в процессе калибровки. Для выполнения этой задачи будет использоваться турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air 350. Аналогичные калибровочные полеты проводились на другой ВПП аэропорта Франкфурта с 29 августа по 1 сентября.

Жители вблизи аэропорта Франкфурта должны ожидать эти ночные проверки, так как турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air 350 проведет аналогичные калибровочные полеты в том же аэропорту с четверга по воскресенье. В прошлый четверг подобная серия тестов была проведена на другой ВПП в аэропорту Франкфурта.

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