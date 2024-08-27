В ответ на обеспокоенность жителей - Оценка уровня шума солнечного парка в Вицнице

После многочисленных жалоб местных жителей на постоянный гул, в Германии на крупнейшем солнечном парке Витцинц, расположенном недалеко от Лейпцига, проверяют уровни шума. Хотя пока не выявлено превышений установленных границ, жители слышат заметный гул, как сообщает администрация района Борна. Более 70 жителей Бохлена и Рёты подали жалобы в отдел охраны окружающей среды. Солнечный парк начал работу в начале июля.

Администрация района планирует провести измерения шума в течение примерно недели на трансформаторной станции и другом значительном источнике выбросов парка. Этот процесс включает проверку предельных значений, учитывая характеристики работы и погодные данные, уточнила администрация района. Первые выводы из анализа измерений ожидаются к концу недели. В зависимости от этих результатов могут быть рассмотрены потенциальные стратегии снижения шума.

Энергетический парк Витцинц был построен на месте бывшего открытого карьера по добыче бурого угля Витцинц II. Он занимает около 500 гектаров и содержит более миллиона солнечных панелей, что позволяет вырабатывать 650 мегаватт электроэнергии, достаточно для снабжения электроэнергией около 200 000 четырехлизных домохозяйств. Проект финансируется Move On Energy с поддержкой страхового гиганта Signal Iduna.

Вопросом является солнечный парк в Германии в Витцинце, расположенный недалеко от Лейпцига, значительный проект, финансируемый Move On Energy с помощью Signal Iduna. Несмотря на отсутствие немедленных нарушений, продолжающиеся опасения по поводу заметного гула привели немецкие власти к проведению измерений шума на трансформаторной станции и других значительных источниках выбросов в течение недели.

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