- Оценка: Туристическая отрасль Саксонии-Анхальта демонстрирует благоприятный рост

За последние несколько месяцев наблюдается резкий рост туристов, направляющихся в Саксонию-Анхальт. Согласно данным Восточно-германского банковского союза, опубликованным в ежегодном отчете Sparkassen-Tourismusbarometer, в начале этого года было отмечено увеличение числа ночевок в различных районах, таких как Альтмарк и Эльбе-Бёрде-Хайде.

Также было отмечено увеличение посещаемости развлекательных и рекреационных зон по сравнению с первым полугодием 2024 года. Например, замки и дворцы зарегистрировали четырехпроцентный рост посетителей по сравнению с предыдущим годом, в то время как число посетителей зоопарков и парков дикой природы сократилось на четыре процента.

Несмотря на рост и восстановление, сектор туризма в Саксонии-Анхальт должен пересмотреть свою деятельность, настаивает ассоциация. Как заявил Людгер Вескемп, генеральный директор Восточно-германского банковского союза, "Нам нужно пересмотреть наш подход к туризму. Устойчивая трансформация - это не временное явление, а будущее, в которое стоит вкладывать". Вескемп подчеркнул, что устойчивость является фактором, который немцы используют для оценки качества жилья.

Восточно-германский банковский союз рекомендует, несмотря на рост туризма, пересмотреть деятельность сектора туризма в Саксонии-Анхальт. Согласно опросу ежегодного отчета Sparkassen-Tourismusbarometer, этот пересмотр должен включать в себя рассмотрение важности устойчивости для привлечения туристов.

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