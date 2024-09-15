Оценка: Трамп ошибочно утверждает, что Харрис выступает за восстановление обязательной военной службы

Дональд Трамп заявил на собрании в Лас-Вегасе, что голосовать за Камалу Харрис означает поддерживать войну с Россией и возрождать призыв, систему, принуждающую некоторых мужчин к обязательной военной службе.

Трамп продолжил: "Кто-нибудь хочет, чтобы его призвали, ребята? Вот что они делают. Она открыто обсуждает возвращение призыва. Она хочет reintroduцировать призыв, призвать ваших детей и бросить их в войну, которая никогда не должна была произойти."

Факт-проверка: Заявление Трампа неверно. Харрис никогда не упоминала концепцию возвращения призыва и не предлагала таких мер.

Ни кампания Трампа, ни представители Харрис не ответили на запрос CNN предоставить доказательства в поддержку этого утверждения в выходные дни. Сотрудник кампании Харрис заметил: "Мы не знаем, о чем он говорит."

В США не было призыва с 1973 года, после вывода из Вьетнама. (Трамп получил пять отсрочек от призыва во время войны во Вьетнаме, четыре из которых были связаны со статусом студента, а пятая - с медицинским диагнозом костных шпор на пятке.) С тех пор страна опирается на добровольческую военную силу.

Для введения призыва необходимо принять законодательство в Конгрессе.

Текущий статус

По закону, мужчины-граждане США и неграждане-иммигранты в возрасте от 18 до 25 лет уже обязаны регистрироваться в федеральной базе данных, известной как Система выборки, которая потенциально может быть использована для призыва лиц в случае будущего призыва.

Вдохновитель утверждения Трампа в пятницу остается загадкой, но в последнее время было некоторое освещение в СМИ, связанное с Системой выборки. Некоторые члены Конгресса обсуждают отдельные инициативы по автоматической регистрации мужчин в базе данных при достижении 18 лет и по началу требования регистрации для женщин.

Оба предложения встречают существенное сопротивление в Конгрессе и, возможно, не станут законом. В любом случае, ни одно из предложений не направлено на возрождение призыва, и сама Харрис не выступала за его возвращение.

Утверждение Трампа о том, что Харрис хочет возродить призыв, не подтверждено, так как она не выступала за такую политику. Интересно, что некоторые члены Конгресса обсуждают предложения по автоматической регистрации мужчин в Системе выборки при достижении 18 лет и требованию регистрации для женщин, но эти инициативы не направлены на воскрешение призыва.

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