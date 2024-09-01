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Оценка: Преимущество, полученное от запятнавшегося имиджа других партий (AfD)

В течение длительного периода в выборах ландтага Тюрингии партия AfD была единственным победителем, о чем свидетельствуют опросы. Прогнозы совпадают с реальностью. Аналитики выборов указывают наocateelligable факторы, способствовавшие победе AfD.

 and  Anne Legman
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Альтернатива для Германии (АфД), возглавляемая Йёрком Хёке, в основном выгодна после обесценивания...
Альтернатива для Германии (АфД), возглавляемая Йёрком Хёке, в основном выгодна после обесценивания репутации autres политические партии после выборов.

- Оценка: Преимущество, полученное от запятнавшегося имиджа других партий (AfD)

АфД получает выгоду от своей победы на выборах в Тюрингии, как считают эксперты по выборам, благодаря ухудшению репутации большинства партий и широкой неудовлетворенности федеральными и региональными администрациями. Недовольство правительством "красно-красно-зеленых" в Тюрингии достигло рекордного уровня, как отмечает в своем анализе региональных выборов Forschungsgruppe Wahlen. Администрация министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова (Левые) получила отрицательный балл -0,8 по шкале от +5 до -5.

Даже оппозиция не избежала критики. "Только АФД видит некоторое улучшение своего имиджа, но он остается отрицательным (-1,4). ХДС/ХСС показывает относительно приличный результат (0,1)", - добавляет анализ.

Основные проблемы: иммиграция и образование

62% избирателей АФД поддержали партию из-за ее политических позиций - 32% в основном как протест. Недовольство в Тюрингии не ограничивается региональной политикой. Федеральное правительство получило балл -2,2, что является самым низким на региональных выборах, согласно данным исследователей выборов. При ответе на вопрос, какая партия лучше всего представляет интересы восточных немцев, ни одна из федеральных партий не была выбрана в опросе.

Исследование выделяет "беженцы/просители убежища" и "образование и школы" как наиболее значимые проблемы выборов. Примечательно, что АФД пользуется значительно большим доверием в вопросе иммиграционной политики - 34% по сравнению со всеми другими партиями. В вопросе образовательной политики АФД слегка отстает от ХДС, которая также пользуется наибольшим доверием в экономической политике, согласно данным Forschungsgruppe Wahlen.

Популярность Рамелова снижается

Опрошенных спрашивали о их предпочтительном министре-президенте, и 60% высказались в поддержку действующего Рамелова, но это ниже среднего по сравнению с другими руководителями штатов. Его популярность снизилась с 2019 года, и он получил балл +0,8 (ранее 1,6), согласно анализу.

Кандидат ХДС Марио Войт получил балл 0,0, Катя Вольф от ХДС/ХСС - 0,4, а ведущий кандидат АФД Бирн Хёкке получил отрицательный балл -2,0. "61% все еще считают Хёкке 'угрозой демократии'", - пишет Forschungsgruppe Wahlen.

Жители Тюрингии разделены в вопросе о том, кто должен возглавить будущее правительство: 33% называют ХДС, 26% - АФД, 20% - Левых и 12% - ХДС/ХСС.

Успех АФД в основном благодаря мужчинам-избирателям

Успех АФД на региональных выборах в основном обусловлен мужчинами-избирателями. "Среди женщин АФД получает 28%, среди мужчин - 39%", - отмечают исследователи выборов. Партия имеет сильную поддержку среди мужчин в возрасте до 60 лет - 43%. С другой стороны, ХДС хорошо выступает среди избирателей старше 60 лет (31%).

Плохое выступление федерального правительства на выборах в Тюрингии способствует успеху АФД, так как оно получило самый низкий балл на региональных выборах - -2,2. Кроме того, федеральное правительство не считается приоритетным в вопросе о заботе о восточных немцах на основе результатов опроса.

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