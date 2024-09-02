- Оценка оценки 10 классов средней школы

Испытания после 10-го класса в гимназиях Северного Рейна-Вестфалии запланированы на возобновление в 2024 году, что вызвало критику. Ассоциация учителей Северного Рейна-Вестфалии призвала правительство штата отменить эти обязательные экзамены, известные как ZP10, для гимназий. Они создают дополнительную нагрузку на учителей и являются неактуальными для многих учеников.

Сабина Мистлер, председатель ассоциации, предложила: "Учитывая, что лишь немногие студенты продолжают обучение в гимназии после средней школы, мы предлагаем, чтобы эта небольшая группа могла по желанию сдать ZP10, а для остальных эта обязанность будет снята". В Северном Рейне-Вестфалии экзамены ZP10 по немецкому, английскому языкам и математике проводятся в конце 10-го класса во всех типах школ, в том числе в гимназиях, после длительного перерыва.

Министерство: ZP10 важен для справедливости и единства

В отделе образования Дюссельдорфа отметили, что экзамены ZP10 были возобновлены в гимназиях Северного Рейна-Вестфалии вместе с возвращением девятилетней гимназической программы - G9 - до Абитура. "Это позволяет, как и во всех других типах школ с шестилетней средней фазой I, оценить навыки, полученные к концу средней фазы I". Это играет значительную роль в продвижении справедливости и гарантирует единство при выдаче сертификатов и квалификаций, пояснил представитель.

По словам представителя, ZP10 также дает учителям и руководителям школ ценные сведения о уровне знаний учащихся. "Для учащихся ZP10 служит полезной практикой работы с инструментом центральной оценки производительности - и отличной подготовкой, особенно к центральному Абитуру".

Учитывая значительную нагрузку, связанную с центральными экзаменами, средние школы могут сократить количество стандартных классных тестов в 10-м классе на один как компенсацию. Кроме того, начиная с академического года 2023/24, планируется написать на один тест меньше по немецкому языку, математике и английскому языкам в 7-м и 8-м классах, чтобы облегчить нагрузку на учителей.

Ассоциация учителей Северного Рейна-Вестфалии считает, что экзамены ZP10 создают дополнительную нагрузку на "учителей" из-за сомнительной актуальности для многих учеников. "Учителя" также получают ценные сведения о уровне знаний учащихся из ZP10, так как он служит полезной практикой и отличной подготовкой к Абитуру.

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