Оценка качества ключа: важные факторы

Многие фанаты DIY обычно имеют в своем арсенале гаечный ключ-кольцо или гаечный ключ с регулируемым размером. При покупке нового набора инструментов комбинированный набор может стать идеальным приобретением. Однако комфорт - не единственный фактор, который следует учитывать.

Застрявшая мать-винт и гайка требуют использования гаечного ключа-кольца. Комбинированный инструмент обычно состоит из U-образного разделителя и закрытого кольцевого края. Более продвинутые инструменты даже оснащены храповиком на кольцевом крае, что позволяет энтузиастам DIY вращаться без остановки. И дорогие, и бюджетные варианты работают эффективно, как подтверждается тестом, проведенным журналом "Сделай сам" (выпуск 10/2024).

Было протестировано двенадцать наборов без храповиков и десять с ними. Вывод: трудно сделать плохой выбор. Однако тщательное изучение необходимо, особенно при выборе между набором с храповиком и без него. Потому что: наличие храповика требует места, делая инструмент более громоздким по сравнению с его аналогом без этой функции. Работа без остановки проще, особенно в тесных местах, но это возможно только при наличии необходимого пространства.

Команда "Сделай сам" обнаружила: для эффективного использования храпового гаечного ключа-кольца требуется не менее 4 миллиметров пространства между головкой винта и его окружением. Лучшие наборы храповых гаечных ключей-колец от Gedore и Hazet требуют всего 2 миллиметра пространства.

Большинство протестированных наборов получили хотя бы "хорошую" оценку

Некоторые из протестированных наборов предлагали дополнительные функции для облегчения работы энтузиастам DIY, например, защиту от затягивания гаек для лучшей позиционировки или шарниры на изгибе кольцевого края.

Инструменты оценивались по различным категориям, таким как крутящий момент, тест на падение, сила возврата и маркировка, и проходили испытание на долговечность. Большинство наборов прошли испытание.

Лучшие наборы без механизма от Gedore ("отлично", 166 евро) и Hazet ("отлично", 145 евро). Для наборов с храповым механизмом победителем стал набор от WGB ("отлично", 89 евро). Тестеры "Сделай сам" также рекомендуют набор от Wera ("отлично", 199 евро) в этой категории. В целом, 18 из протестированных наборов получили оценки "отлично" или "хорошо".

Владельцу квартиры может понадобиться храповой гаечный ключ-кольцо для починки упрямых винтов. Некоторые дорогие наборы инструментов предлагают храповые гаечные ключи-кольца, которые могут сэкономить место и время при выполнении работ по DIY, но требуют достаточного пространства для эффективного использования.

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