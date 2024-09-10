Оценка достоверности: Трамп и Вэнс постоянно искажают механизмы тарифов

В Аризоне в середине августа Трамп заявил, что его политическая оппонентка Камала Харрис обманывает, когда называет его тарифную политику "налогом Трампа".

"Она лгунья. Она фабрикует лжи... Я собираюсь взимать тарифы с иностранных стран, входящих в нашу страну, и это не имеет никакого отношения к налогам для нас. Это налог на другую страну", - утверждал Трамп.

Позже, в сентябре, он повторил это утверждение во время интервью с Fox News: "Это не налог на средний класс. Это налог на другую страну".

Он продолжал выражать эту точку зрения на митинге в Висконсине в субботу, сказав: "это не будет стоить вам, это будет стоить другой стране".

Ванс в конце августа заявил, что в результате тарифов, введенных Трампом во время его пребывания, "цены для американских граждан снизились".

"Они выросли для китайцев, но снизились для нас", - добавил Ванс.

Однако это неверно.

Факт-проверка: Утверждения Трампа и Ванса о тарифах неверны. Тариф - это налог, который американские компании платят, когда иностранный продукт прибывает на американский берег. Одной из целей тарифа является повышение цены на иностранные товары, и многочисленные исследования показали, что тарифы действительно повышают затраты для американцев.

Тарифы - это форма налога

Вот как работают тарифы: когда США вводят тариф на импортируемый продукт, стоимость тарифа напрямую списывается со счета американского покупателя.

"Разумно называть тариф налогом, потому что это именно то, что он собой представляет", - заявила Эрика Йорк, старший экономист правого Tax Foundation.

"От этого не убежать. Это налог на людей, которые покупают товары у иностранных компаний", - добавила она.

Трамп пообещал, что если он будет переизбран, он введет тарифы до 20% на все иностранные импорты, входящие в США, а также тариф более 60% на все китайские импорты. Он также объявил о введении "100-процентного тарифа" на страны, которые откажутся от использования доллара США. Эти пошлины будут дополнять тарифы, введенные им на иностранную сталь и алюминий, стиральные машины и многочисленные китайские товары, такие как "бейсбольные кепки", чемоданы, "велосипеды", телевизоры и "кроссовки". Президент Байден оставил в силе большинство тарифов времен Трампа.

Многие исследования, в том числе одно из США Международной комиссии по торговле, показали, что американцы понесли почти все расходы на тарифы Трампа на китайские товары. По данным США Таможенной и пограничной службы, американцы заплатили более 242 миллиардов долларов в американский казначейство за тарифы, введенные Трампом на импортированные солнечные панели, сталь, алюминий и китайские товары.

Стоимость тарифов перекладывается с американского импортера на американского потребителя

После того, как американская импортирующая компания заплатит тариф в американский казначейство, она может решить либо взять на себя расходы, либо полностью или частично передать их покупателю своих товаров - будь то розничная торговля или потребитель.

Например, американский продавец обуви Deer Stags, который импортирует большинство своей линейки продуктов из Китая, выбрал оба метода.

Было труднее заставить потребителей платить больше за существующие модели, которые Deer Stags предлагал уже некоторое время, сообщил CNN президент Рик Мускат. В результате компания взяла на себя расходы по тарифам на некоторые старые модели и увеличила цены на некоторые новые товары.

На решение розничного продавца повысить цены на некоторые товары и не на другие влияют многие факторы.

Некоторые товары, затронутые тарифами Трампа, испытали "значительное увеличение цен", но в целом влияние тарифов на розничные цены "более разнообразно", показало одно исследование, опубликованное в 2019 году.

"Кто-то в Соединенных Штатах должен платить этот налог", - сказал Говард Глекман, старший научный сотрудник левого Urban-Brookings Tax Policy Center.

"Если не потребители, то компании. И если компании платят, в конечном итоге расходы будут понесены в какой-то степени работниками", - сказал он.

Тарифы предназначены для повышения цен - и повышают

Хотя полная стоимость тарифа может не быть передана розничным продавцом потребителю, среди экономистов есть широкое согласие, что из-за тарифов для потребителей растут некоторые цены.

Например, средняя цена стиральных машин в США после введения Трампом тарифов на иностранные модели увеличилась примерно на 86 долларов - или почти на 12%, согласно исследованию, опубликованному в 2019 году. Исследователи также обнаружили, что цена сушилок - которые не были затронуты тарифами, но обычно продаются вместе со стиральными машинами - также выросла на 12%, или примерно на 92 доллара за единицу.

Вместе расходы потребителей составили более 1,5 миллиарда долларов в первый год действия тарифов. Пошлины истекли в 2023 году.

Исследование, опубликованное США Международной комиссией по торговле в прошлом году, подтвердило, что цены для потребителей выросли как на импортируемые, так и на произведенные в США стиральные машины.

Бюллетень Трампа, который он должен был представить в Конгресс в 2018 году, о тарифах на стиральные машины, предполагал, что эти налоги побудят продавцов повысить цены. Тарифы были введены после жалобы Whirlpool на то, что южнокорейские и мексиканские стиральные машины продаются в США по ценам ниже их себестоимости.

В ответ на запросы предоставить доказательства того, что предложенные Трампом тарифы не повысят цены, его кампания направила CNN на исследование, проведенное Джеффом Ферри, экономистом Коалиции процветающей Америки - группы, продвигающей американских производителей и制造ников.

Однако исследование Ферри показало однократное увеличение цены на 3,26% в течение шестилетнего периода после введения широких тарифов.

Его исследование учитывало влияние тарифов в сочетании с налоговыми льготами, финансируемыми доходами от тарифов. В этом сценарии американцы испытывали бы снижение налогов и увеличение доходов, даже с ростом цен, согласно его исследованию.

Ферри сообщил CNN, что традиционная экономическая теория, используемая большинством экономистов для анализа тарифного ценообразования, недооценивает потенциальные выгоды, такие как увеличение внутреннего производства и создание рабочих мест, и он скорректировал свою модель соответственно.

Действительно, после того, как Трамп ввел тарифы на иностранную сталь, некоторые американские компании по производству стали восстановили производство и создали новые рабочие места. Тем не менее, множество исследований – например, одно от Фонда налоговых исследований и другое от Совета по бизнесу США-Китай – утверждают, что в целом, американская экономика потеряла рабочие места из-за тарифов Трампа и ответных тарифов, введенных другими странами на американские товары и сельскохозяйственную продукцию.

Несмотря на заявления Трампа о том, что тарифы не являются налогом на американцев, экономисты argue, что разумно называть тарифы налогом, так как они непосредственно влияют на цены для потребителей. Стоимость тарифов в конечном итоге перекладывается с американского импортера на американского потребителя, либо через более высокие цены, либо через снижение прибылей компаний.

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