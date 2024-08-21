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Оценка чрезмерных расходов на обеспечение безопасности

Согласно сообщениям, Колумбия якобы вложила значительные средства в обеспечение безопасности Гарри и Меган, что вызвало споры.

 and  Michael Bootcampf
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- Оценка чрезмерных расходов на обеспечение безопасности

Гарри (39) и Меган (43), пара, завершили своё четырёхдневное приключение в Колумбии. Их визит был встречен с энтузиазмом, но также вызвал споры, в основном из-за экстравагантной стоимости их поездки. По данным британской "Дейли Мейл", Колумбия потратила около 1,8 миллиона евро на обеспечение безопасности королевской четы. В этом были задействованы 3000 сотрудников правоохранительных органов, вертолёты, собаки-нюхачи, сапёрная команда и охранник с пуленепробиваемым кейсом и щитом.

Озабоченность безопасностью пары является актуальной проблемой с тех пор, как они отказались от королевских обязанностей весной 2020 года. Даже Гарри подал в суд на правительство Великобритании, чтобы получить услуги безопасности, но его усилия оказались тщетными. Поэтому их решение ступить на территорию одной из самых опасных стран мира было неожиданным.

Гарри и Меган приняли приглашение от вице-президента Колумбии Франсии Маркес (42) и присоединились к ней на различных мероприятиях. Основное внимание было уделено кибербуллингу и онлайн-дискриминации, особенно среди молодёжи. Маркес пережила как минимум одну попытку убийства в последние годы.

Однако значительные расходы на безопасность вызвали критику, учитывая текущие серьёзные социально-экономические проблемы Колумбии. Почти треть её населения живёт за чертой бедности. Многие местные жители недовольны материальными затратами на визит пары.

Советник из Кали, города, который пара посетила в свой последний день, выразил свои опасения, сказав: "Мы обмениваем свои ресурсы на дым и зеркала. Миллиарды, которые могли бы быть использованы для расширения столовых для детей, вовлечения общинных матерей, предоставления стартового капитала для афро-сообществ или ремонта спортивных сооружений в аварийном состоянии". Правоцентристский политик Андреас Эскобар осудил управление деньгами правительства, назвав это расточительством на "богатых белых".

Мнения Эскобара получили некоторую поддержку, но также вызвали возражения. Один пользователь X подчеркнул положительные аспекты визита для Колумбии, заявив: "Ультраправые не видят дальше своего носа. Это приглашение стимулирует международный туризм, так как многие британцы теперь имеют Колумбию в своём списке путешествий". Другой пользователь поставил под сомнение вклад Эскобара, спросив: "И как советник, что вы сделали для столовых для детей, общинных матерей, стартового капитала для афро-сообществ или ремонта спортивных сооружений, которые практически в руинах?"

Споры вокруг визита Гарри и Меган привели к дискуссиям о распределении ресурсов. Таким образом, было предложено, чтобы средства, потраченные на их безопасность, могли быть использованы для многочисленных социальных инициатив. В соответствии с этим, Комиссия могла бы принять акты реализации, устанавливающие правила применения средств, направленных на решение социально-экономических проблем в Колумбии.

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