- Оценка авиационных активов под прикрытием темноты в аэропорту Франкфурта

Жители, проживающие вблизи аэропорта Франкфурта, должны подготовиться к ночным мероприятиям к концу выходных.German Air Traffic Control (DFS) сообщает, что с вечера четверга до возможной субботы будут проводиться проверки системы посадки по приборам.

В период с полуночи до около 3 часов утра специальный самолет будет измерять сигналы, необходимые для безопасной посадки и навигации при подходе. Обычно между 11 вечера и 5 утра нет вылетов или посадок в аэропорту Франкфурта, но калибровочные полеты являются исключением.

По словам DFS, основной целью калибровки является избежание населенных районов. Для этой задачи будет использоваться турбовинтовой самолет, конкретнее, Beechcraft Super King Air 350. В случае технических проблем или неблагоприятных погодных условий они запланировали резервную дату между 6 и 8 сентября.

Самолет для калибровки в аэропорту Франкфурта - Beechcraft Super King Air 350. Из-за калибровочных полетов пассажирам может потребоваться скорректировать свои планы поездок, так как могут быть мероприятия в аэропорту Франкфурта во время обычного периода ночного закрытия.

Читайте также: