- Оценивает его положительные стороны

Дженнифер Лопес (55) и Бен Аффлек (52) не нашли семейной гармонии, но, как сообщается, они мирно готовятся к предстоящему разводу. Источники, близкие к журналу "People", заявляют, что оба знаменитости сохраняют позитивный настрой после подачи Лопес заявления о разводе.

Аффлек, кажется, доволен своей текущей ситуацией, живя рядом со своими детьми и любуясь любимым районом. Инсайдер намекает, что он "прилагает усилия" и "очень сосредоточен на позитиве", чувствует себя хорошо и постепенно обживается в новом доме.

Лопес, похоже, тоже находит утешение в хорошем. Второй источник подтверждает ее удовлетворение жизнью, несмотря на легкую горечь из-за расставания. 55-летняя Лопес, как сообщается, "отдала все", но "Бен не был заинтересован", добавляет источник. Лопес черпает утешение в семье, друзьях и детях, неизменно находя лучик надежды в трудных обстоятельствах. Несмотря на трудности развода, она решительно настроена двигаться вперед.

Сложные начала в их медовом месяце?

Лопес и Аффлек возобновили свои отношения в начале 2000-х, но в итоге расстались. Позже они снова поженились летом 2022 года. Аффлек был ранее женат на актрисе Дженнифер Гарнер (52) с 2005 по 2018 год, и у них есть дети Виолетта (18), Финн (15) и Самуэль (12). Лопес была замужем за певцом Марком Энтони (55) в 2004 году и родила близнецов Макса и Эмме (16).

Недавние американские СМИ сообщают, что Лопес подала на развод в августе, указав датой разделения 26 апреля 2024 года. Месяцами ходили слухи о проблемах в отношениях. Источник из Page Six предположил, что Аффлека якобы раздражала постоянная внимание папарацци во время их медового месяца на озере Комо. Когда их не фотографировали, они "редко разговаривали друг с другом", как будто это должно было быть самое счастливое время их жизни.

Несмотря на сложные начала во время медового месяца на озере Комо, где якобы Аффлека расстроило постоянное внимание папарацци, Лопес и Аффлек, как сообщается, мирно готовятся к разводу. Брак, к сожалению, не принес им семейной гармонии, но они оба проявляют стойкость и позитив в своих текущих ситуациях.

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