Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиБрак

Оценивает его положительные стороны

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек якобы расстаются, но в то же время прилагают усилия подчеркнуть положительные стороны.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
По сообщениям, Дженнифер Лопес якобы инициировала развод с Беном Аффлеком в августе.
По сообщениям, Дженнифер Лопес якобы инициировала развод с Беном Аффлеком в августе.

- Оценивает его положительные стороны

Дженнифер Лопес (55) и Бен Аффлек (52) не нашли семейной гармонии, но, как сообщается, они мирно готовятся к предстоящему разводу. Источники, близкие к журналу "People", заявляют, что оба знаменитости сохраняют позитивный настрой после подачи Лопес заявления о разводе.

Аффлек, кажется, доволен своей текущей ситуацией, живя рядом со своими детьми и любуясь любимым районом. Инсайдер намекает, что он "прилагает усилия" и "очень сосредоточен на позитиве", чувствует себя хорошо и постепенно обживается в новом доме.

Лопес, похоже, тоже находит утешение в хорошем. Второй источник подтверждает ее удовлетворение жизнью, несмотря на легкую горечь из-за расставания. 55-летняя Лопес, как сообщается, "отдала все", но "Бен не был заинтересован", добавляет источник. Лопес черпает утешение в семье, друзьях и детях, неизменно находя лучик надежды в трудных обстоятельствах. Несмотря на трудности развода, она решительно настроена двигаться вперед.

Сложные начала в их медовом месяце?

Лопес и Аффлек возобновили свои отношения в начале 2000-х, но в итоге расстались. Позже они снова поженились летом 2022 года. Аффлек был ранее женат на актрисе Дженнифер Гарнер (52) с 2005 по 2018 год, и у них есть дети Виолетта (18), Финн (15) и Самуэль (12). Лопес была замужем за певцом Марком Энтони (55) в 2004 году и родила близнецов Макса и Эмме (16).

Недавние американские СМИ сообщают, что Лопес подала на развод в августе, указав датой разделения 26 апреля 2024 года. Месяцами ходили слухи о проблемах в отношениях. Источник из Page Six предположил, что Аффлека якобы раздражала постоянная внимание папарацци во время их медового месяца на озере Комо. Когда их не фотографировали, они "редко разговаривали друг с другом", как будто это должно было быть самое счастливое время их жизни.

Несмотря на сложные начала во время медового месяца на озере Комо, где якобы Аффлека расстроило постоянное внимание папарацци, Лопес и Аффлек, как сообщается, мирно готовятся к разводу. Брак, к сожалению, не принес им семейной гармонии, но они оба проявляют стойкость и позитив в своих текущих ситуациях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оливер Пochер и Амира Пochер посетили Чемпионат мира по дартсу для знаменитостей в январе 2023...
Общество

Оливер проявляет глубокие чувства из-за надвигающегося развода.

После почти пяти лет привело к официальному разводу утвердительное "да" Амиры Али Оливеру Похеру. Знаменитый дуэт, похоже, сталкивается с этим переходом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно