- Отрыв ветки - смертельно ранен мужчина

Человек был ранен упавшей веткой в Берлине-Моабите и получил тяжёлые травмы, угрожающие жизни. Как сообщил представитель пожарной службы, мужчина сидел на скамейке в Оттопарке, когда произошёл инцидент. Пожарные освободили пострадавшего и врач скорой помощи оказал ему помощь на месте. Затем мужчину доставили в больницу. Для операции был задействован вертолёт скорой помощи. Пожарная служба сообщила, что они прибыли на место с 16 людьми и автолестницей. Они оцепили парк и проверили, нет ли дальнейшей опасности от дерева.

В последнее время в Берлине неоднократно происходили случаи травм из-за упавших деревьев. Например, в начале июня примерно 15-метровое дрожащее тополь упало на группу людей в парке Берлинской стены, травмировав троих.

Быстрая реакция пожарных на инцидент с упавшей веткой в Оттопарке спасла жизнь мужчины, продемонстрировав их важную роль в борьбе с пожарами и экстренных ситуациях. В свете увеличения случаев падения деревьев в Берлине значение хорошо оснащённой и оперативной пожарной службы трудно переоценить.

Читайте также: