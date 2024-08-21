- Отражение двух десятилетий знаменитой романтической пары, "Бенифер".

Два года назад ваша свадьба с Беном Аффлеком была небольшой победой любви. Почти через два десятилетия после того, как они отменили свою бывшую помолвку, Дженнифер Лопес (55) и Бен Аффлек (52) воссоединились как пара в 2021 году и вскоре после этого связали себя узами брака в знаменитой "Маленькой белой часовне" в Лас-Вегасе летом 2022 года. Многие теплые публичные появления последовали в начале их брака, но сплетни о проблемах в отношениях циркулируют уже несколько месяцев.

Недавно сообщалось, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком - именно в годовщину их традиционной свадьбы, которая состоялась на поместье Аффлека в американском штате Джорджия 20 августа 2022 года. Взгляд назад на последние 20 лет "Беннифера".

Беннифер: Начало их романа

Как началась эта значимая голливудская любовная история? Лопес и Аффлек познакомились в 2002 году, снимаясь в фильме "Гigli" вместе и быстро стали одной из самых влиятельных пар в киноиндустрии. Появился ярлык "Беннифер". В том же году они обручились. Однако факторы, включая чрезмерный интерес СМИ к их отношениям, предположительно сыграли свою роль в их решении расторгнуть помолвку в январе 2004 года и расстаться.

Разделение после 2004 года: Брак и дети

Почти сразу после расставания оба связались с другими партнерами и расширили свои семьи. Аффлек женился на своей актрисе-подруге Дженнифер Гарнер (52) в 2005 году, став родителями Виолет (18), Финна (15) и Самуэля (12). Они расстались в 2015 году, а развод был оформлен в 2018 году. Лопес, в свою очередь, соединилась со своим новым возлюбленным Марком Антонио (55) в 2004 году, родив близнецов Макса и Эмме (16) в этом союзе. Пара рассталась в 2011 году и официально развелась в 2014 году.

После разводов оба встречались с другими людьми, но Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оставались в дружеских отношениях на протяжении многих лет. В 2021 году все фанаты "Беннифера" ликовали: пара публично призналась в возрождении своего романа. Они обменялись кольцами во время небольшой церемонии в Лас-Вегасе, а затем сыграли свадьбу на поместье Аффлека в Джорджии в августе 2022 года.

Неожиданное возрождение любви в 2021 году

Неожиданно приятный финал, которого, возможно, даже Лопес сама не ожидала: "Эта любовная история между Беном и мной довольно необычна. И она удивила никого иного, как меня", - рассказала она "Вельт ам Зонтаг" в феврале на запуске своего нового альбома "Это я... Сейчас", в котором есть песня "Дорогой Бен... Pt II", посвященная Аффлеку. Она также выпустила фильм "Это я... Сейчас: История любви" в начале 2024 года, который вращается вокруг своей любви к Бену Аффлеку.

Поговаривают о проблемах в браке

Однако разговоры о проблемах в браке не утихли в ближайшее время. В мае 2024 года журнал "People" сообщал, что "Беннифер" не видели вместе в обществе 47 дней. Другие сообщения suggered, что они хотели продать свой общий роскошный дом в Беверли-Хиллз, что они проводили значимые праздники и моменты врозь и что их общение прекратилось.

К сожалению, кажется, что счастливый конец для "Беннифера" не суждено продлиться вечно, даже во втором раунде. По сообщениям журнала "People", Дженнифер Лопес сама подала на развод с Беном Аффлеком в годовщину их традиционной свадьбы. Она якобы "разбита сердцем". Формальное заявление пары о том, почему они расторгают свой союз "Беннифер", все еще ожидается.

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