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Отравленные земляные черви служат для размышления.

Подвеченные Нобелевские премии, бессовестные лауреаты

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 3 минут
Ученые из Нидерландов и Франции получили признание в области химии за внедрение хроматографических...
Ученые из Нидерландов и Франции получили признание в области химии за внедрение хроматографических технологий для дифференциации между опьяневшими и трезвыми червями.

Отравленные земляные черви служат для размышления.

В этом году Иг-Нобелевские премии, которые чествуют исследователей за необычные изыскания, имеют зоотическую тему: пьяные черви, голуби в ракетах и мертвые форели, плавающие вокруг. Несколько из этих наград достались немецким ученым.

Исследования о пьяных червях, искусственных растениях, имитирующих настоящие, и плавательных навыках мертвой форели принесли десять исследований Иг-Нобелевские премии в США. Журнал награждает странное и празднует инновации. По словам организаторов мероприятия, оно предназначено для чествования причудливого и поощрения воображения.

На немецком языке "ignoble" переводится как "бесчестный". Поскольку гала-концерт проводился в цифровом формате из-за пандемии COVID-19 в течение последних четырех лет, роскошная церемония проводилась вживую впервые в истории в Массачусетском технологическом институте в Кембридже на Восточном побережье США.

Ученые из Университета Гамбурга получили награду в категории "Медицина" за доказательство того, что поддельные лекарства с болезненными побочными эффектами превосходят лекарства без таких побочных эффектов. "Это честь для меня", - сказал получатель, Ливен Шенк.

Ученые из Бразилии и Университета Бонна обнаружили, что некоторые настоящие растения имитируют внешний вид соседних пластиковых растений, получив награду в категории "Ботаника". "Мы еще не знаем, как они это делают", - сказал Фелипе Ямашита.

Птицы, летящие на ракетах, и крутящиеся волосы

Поздний американский психолог Б.Ф. Скиннер получил посмертную награду в категории "Мир" за изучение того, могут ли живые голуби управлять ракетами. "Я хочу поблагодарить вас за наконец-то признав его самый важный вклад", - сказала его дочь, Джули Скиннер Варгас, принявшая награду от его имени.

Французские и чилийские ученые исследовали направление вращения волосяных завитков у людей в Северном и Южном полушариях, получив награду в категории "Анатомия".

Животные, дышащие через задний проход, и 350 757 подбрасываний монеты

Ученые из Японии и США были отмечены в категории "Физиология" за открытие того, что многие млекопитающие обладают способностью дышать через задний проход. Шотландские исследователи получили награду в категории "Вероятность" за представление tanto теоретических, так и эмпирических доказательств того, что монета имеет тенденцию приземляться на своей начальной стороне при подбрасывании.

Британский исследователь Саул Джастин Ньюман обнаружил связь между продолжительной жизнью и скудными записями о рождении и смерти знаменитых долгожителей.

Постhumously были отмечены американские ученые Фордси Эли и Уильям Петтерсон за свои исследования 1940-х годов, в которых участвовал кот, корова и бумажный пакет.

Пьяные черви и плавающие трупы

Датские и французские исследователи использовали хроматографию, метод разделения веществ, чтобы отличить пьяных и трезвых червей в категории "Химия". Презентация награды сопровождалась силуэтами огромных плюшевых червей.

Джеймс Ляо, американский ученый, получил награду в категории "Физика" за демонстрацию и объяснение плавательных способностей мертвой форели. "Живая рыба плавает больше, чем мертвая - но не намного. Вода плавает рыбу", - сказал он. "Я благодарен организаторам Иг-Нобелевской премии за признание радости в науке".

Гала-концерт, на котором присутствовали настоящие лауреаты Нобелевской премии, проходил под девизом "Закона Мерфи" в этом году и, как всегда, включал в себя метание бумажных самолетиков. Также были представлены рисунки, странная музыка и много другой причудливой чепухи. Мероприятие завершилось словами Марка Абрахамса, ведущего: "Если вы не получили Иг-Нобелевскую премию в этом году, и особенно если получили, то удачи в следующем году!"

Иг-Нобелевская премия в категории "Физика" была присуждена Джеймсу Ляо за его исследование плавательных способностей мертвой форели, в отличие от Нобелевской премии, которая чествует значительные достижения в различных областях и не признает подобные необычные исследования, как у Ляо.

Декадентская традиция Иг-Нобелевских премий, чествующая необычные исследования, такие как пьяные черви и плавающие рыбные трупы, резко контрастирует с престижным и серьезным характером Нобелевских премий.

Обнаружено явление: трупы маленьких рыбок плывут в потоке ручья

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