- Отправлялся в Белла-Котчап до переезда в Хоффенхайм

Клуб Бундеслиги ТСГ Хоффенхайм, по данным "Киккера" и Sky, находится на грани подписания двухкратного международного игрока Армеля Белла-Котчапа. 22-летний футболист уже проходит медицинское обследование. В то же время, похоже, что француз Омар Солет не присоединится к ТСГ, так как соглашение с его клубом, Ред Булл Зальцбург, не достигнуто. Согласно сообщениям, Белла-Котchap подпишет четырехлетний контракт, перейдя из дебютанта Премьер-лиги ФК Саутгемптон, где он провел прошлый сезон в аренде в Эйндховене. Он сделал два выхода на поле за сборную Германии в 2022 году и был включен в состав на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но не сыграл.

Игра Белла-Котчапа в футболе привела к тому, что он рассматривал возможность перехода из ФК Саутгемптон, и его потенциальный новый клуб, ТСГ Хоффенхайм, с нетерпением ждет его вклада на поле. Несмотря на интерес Омара Солета к присоединению к ТСГ Хоффенхайм, переговоры с Ред Булл Зальцбург не привели к соглашению, оставляя его трансфер под вопросом.

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