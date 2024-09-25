Отменены твиты, отменены собрания, устранено поддержка: как республиканцы дистанцируются от Марка Робинсона

Марк Робинсон превратился в политически токсичную фигуру после того, как были обнародованы многочисленные оскорбительные комментарии, которые он сделал более десяти лет назад на доске объявлений сайта порнографии. Эти комментарии включали самоидентификацию как "черный нацист", выражение поддержки рабства и другие непристойные и явно выраженные замечания.

В результате не менее 10 республиканцев и консервативных групп либо отменили мероприятия с Робинсоном, либо стерли свои цифровые следы, чтобы дистанцироваться от него, учитывая, что они разделяют бюллетень с ним в ноябре.

Лори Бакхут, кандидат в Палату представителей, баллотирующийся в 1-м избирательном округе Северной Каролины, удалила как минимум девять фотографий себя с Робинсоном с X, как показали скриншоты и кэш Google ее твитов. Она также удалила пост, в котором назвала Робинсона "следующим губернатором Северной Каролины". Бакхут, похоже, удалила пять твитов в целом.

Другие кандидаты удалили фотографии себя с Робинсоном со своих страниц в Facebook, как показало сравнение скриншотов с текущими веб-страницами. Тем не менее, некоторые фотографии и посты с Робинсоном все еще остаются на их аккаунтах в социальных сетях.

Дэву Болайку, республиканскому кандидату на пост государственного аудитора в Северной Каролине, кажется, удалил пост в Facebook с участием Робинсона из августа 2024 года. Сенатор штата Лиза Стоун Барнс, баллотирующаяся на переизбрание, кажется, удалила как минимум одну фотографию себя с Робинсоном, размещенную в январе 2021 года на своей странице в Facebook. Однако на ее аккаунтах в социальных сетях по-прежнему остается несколько фотографий с Робинсоном.

Государственный представитель Билл Уорд, баллотирующийся на переизбрание, кажется, отредактировал пост, чтобы удалить фотографию себя с Робинсоном из июля этого года. Однако фотографии Робинсона на мероприятии все еще остаются в посте.

Стэйси МакГинн, баллотирующаяся в Сенат штата для представления частей округа Мекленбург, удалила пост, в котором хвалила Робинсона за чествование убитого полицейского. "Оставить Марка Робинсона сказать так элегантно то, что мы все чувствуем", - написала она в поддержку правоохранительных органов, как показал скриншот. Похоже, пост был удален, но фотографии с Робинсоном на прошлых мероприятиях все еще доступны в Интернете.

Государственный представитель Аллен Чессер, баллотирующийся на переизбрание, удалил поддержку Робинсона со своего веб-сайта, как показал Веб-архив, так как сайт последний раз архивировался в июле.

Большинство кандидатов, удаливших посты с участием Робинсона, не ответили на запрос CNN о комментариях, в том числе о том, поддерживают ли они его по-прежнему.

В заявлении CNN МакГинн сказала: "Комментарии, которые были обнаружены, отвратительны. Марк Робинсон говорит, что не делал этих комментариев, и ему придется доказать это избирателям Северной Каролины. Я сосредоточена на избирателях 42-го избирательного округа Сената штата в Южной Мекленбург и на нашей гонке".

Хэл Уэзермен, республиканский номинант на пост вице-губернатора штата, разместил в X сообщение, в котором сказал, что Робинсон "должен быстро и убедительно опровергнуть обвинения против него. ... Его вся стратегия кампании должна быть сосредоточена на опровержении обвинений. Во время этого процесса я и другие республиканские кандидаты должны сосредоточиться на выигрыше своих собственных гонок".

Некоторые из самых видных республиканцев Северной Каролины в Вашингтоне выступили против Робинсона.

"Я думаю, что время идет", - сказал сенатор США Том Тиллис CNN Ману Раджу. "Я считаю, что мистер Робинсон должен сделать звонок довольно быстро, защитить свою репутацию или - в отсутствие защиты, тогда нам придется двигаться дальше".

Тиллис поддержал оппонента Робинсона на губернаторских праймериз в марте и предположил, что не будет голосовать за Робинсона на общих выборах.

"Если мистер Робинсон не представит дело, которое обеспечивает некоторую credibility к альтернативному аргументу, тогда я думаю, что большинство из нас должно двигаться дальше, не беспокоясь об этой гонке. Двигайтесь дальше на этой неделе", - сказал Тиллис.

Младший сенатор Северной Каролины Тед Будд, который поддержал Робинсона на пост губернатора в прошлом году, сказал CNN, что он будет голосовать за Робинсона, но назвал отчет CNN "очень тревожным".

Представитель Вирджиния Фокс из Северной Каролины сказала Punchbowl News, что "не особо следила за ним", когда ее спросили о Робинсоне и истории CNN. Фокс, согласно своей общедоступной странице в Facebook, имеет многочисленные фотографии с восторженными и положительными комментариями о Робинсоне. Фокс не ответила на запросы CNN о комментариях Робинсона.

За пределами Северной Каролины национальные республиканцы и консервативные активисты и группы отстранились от Робинсона. В соседней Джорджии губернатор Брайан Кемп отозвал свою поддержку Робинсона в понедельник. Губернатор Теннесси Билл Ли, председатель Ассоциации губернаторов-республиканцев, также отозвал свою поддержку и отменил благотворительный сбор средств в Гринсборо, Северная Каролина. Ассоциация губернаторов-республиканцев подтвердила CNN, что больше не будет тратить деньги на губернаторскую гонку.

Другие отмененные мероприятия с участием Робинсона включают удаленный сбор средств для кампании Трампа-Ванса в Висконсине 29 сентября. Обновленное приглашение в Интернете теперь гласит: "Наш предыдущий спикер отменил выступление, но мы нашли отличного союзника Трампа для этого мероприятия! Stay tuned!"

Робинсон также должен был выступить в качестве основного спикера на благотворительном мероприятии консервативной группы Dakota First Action в октябре. Обновленные анонсы мероприятия больше не содержат Робинсона, и группа не ответила на вопросы о том, выступает ли он все еще.

Приглашение на "выборы голосования" в ГОП округа Джонстон, Северная Каролина, для 3 октября было обновлено, чтобы удалить Робинсона.

Между тем, страница мероприятий Робинсона - которая когда-то была полна мероприятий - сейчас пуста.

НРА (Национальная стрелковая ассоциация) прекратила продвижение рекламы, поддерживающей Робинсона или критикующей его соперника, генерального прокурора Джоша Стина, как показал отчет о раскрытии рекламы в Facebook. Прекращение рекламы произошло на прошлых выходных, как сообщил Facebook. Несмотря на запрос CNN о комментариях, НРА не ответила.

Кроме того, CNN сообщила в понедельник, что цифровая кампания Робинсона по рекламе прекратилась на прошлых выходных и с тех пор не возобновлялась.

В свете продолжающейся полемики вокруг комментариев Робинсона, политические аналитики предсказывают, что его токсичная репутация может повлиять на результаты Республиканской партии в ключевых выборах в Северной Каролине.

Растущее недовольство Робинсоном заставило некоторых республиканских кандидатов тщательно управлять своими публичными ассоциациями с ним, так как они могут рисковать оттолкнуть избирателей, которые считают его комментарии неприемлемыми.

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