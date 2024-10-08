Отмена мирного пропалестинского собрания в результате агрессивных действий полиции

На митинге в поддержку Палестины в Берлине-Кройцберге произошли беспорядки, участники бросали камни и бутылки в полицейских. Attempts were made to прорвать полицейское оцепление, а также были подожжены взрывные устройства. Несколько человек были задержаны, как подтвердила представитель полиции. "В результате инцидента мероприятие было расформировано", - пояснила она.

Полиция предупреждала через громкоговорители: "Общественная безопасность под угрозой". Причиной этому стали правонарушения, происходившие на митинге.

По данным полиции, в акции протеста под названием "Демонстрация против геноцида в Газе" приняли участие около 3500 человек, хотя первоначально ожидалось 1000 участников. Они начали свой марш от Коттбуссер Тор и направились к Ленауштрассе, расположенной недалеко от границы с Нойкёльном. Изначально маршрут должен был пройти до Сонненаллее в Нойкёльне, районе с сильным арабским влиянием.

Как сообщается, первым камнем, брошенным в полицейских, стал тот, который был брошен из толпы. После этого камни стали использовать как оружие, усиливая беспорядки.

Читайте также: