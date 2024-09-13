Отложение суда над Диего Марадоной, запланированного на 2025 год

В пригороде Сан-Исидро, недалеко от Буэнос-Айреса, судебный орган продлил срок для трех из восьми обвиняемых, перенеся их суд, изначально назначенный на 4 июня, на 1 октября, а теперь на 11 марта. Как сообщает аргентинская газета "Насьон".

Известный футболист, который привел Аргентину к победе на чемпионате мира дважды в 1986 году, скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет после остановки сердца и операции на мозге.

К ответственности за смерть бывшего игрока "Бока Хуниорс" и "Наполи" могут быть привлечены его нейрохирург, психолог, психиатр и медицинский персонал. Они могут получить тюремный срок от восьми до 25 лет, согласно обвинениям.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, многие жители Сан-Исидро продолжают увлекаться спортом, в частности футболом. В его честь ежегодно организуются благотворительные футбольные матчи в Аргентине для сбора средств на исследования сердечных заболеваний.

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