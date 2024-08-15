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Откуда появился астероид, уничтоживший динозавров?

 and  Christian Meier
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В конце мелового периода, в результате массового вымирания исчезли 60% всех видов, в том числе...
В конце мелового периода, в результате массового вымирания исчезли 60% всех видов, в том числе большинство динозавров.

Откуда появился астероид, уничтоживший динозавров?

Шестьдесят шесть миллионов лет назад, астероид стал убийцей динозавров. Его удар в нынешней Мексике, скорее всего, вызвал вымирание около 60% видов. Его следы все еще рассеяны по Земле. Ученые сейчас пытаются выяснить, откуда прилетел этот камень, используя эти следы.

Конец динозаврам пришел внезапно: Шестьдесят шесть миллионов лет назад считается, что массивный удар астероида вызвал вымирание этих гигантов. Однако было неизвестно, откуда в Солнечной системе прилетел этот камень. Группа ученых во главе с Марио Фишер-Годде из Кёльнского университета занималась этим вопросом и теперь представляет теорию о его происхождении.

Земля пережила несколько массовых вымираний, последнее из которых погубило динозавров. Около 60% видов, живших в то время, вымерли, в том числе почти все динозавры. Выжили только птицы, которые также относятся к динозаврам. Это событие ознаменовало конец мелового периода и начало палеогена.

Массивный астероид, упавший в нынешнем заливе Мексики, считается основной причиной этого массового вымирания. образовавшееся ударное кратерное образование, называемое кратером Чиксулуб, находится на полуострове Юкатан. Астероид, следовательно, называется Чиксулуб-импактором.

Тонкий слой показывает след разрушения

От астероида мало что осталось - его остатки, вероятно, рассеяны по всей Земле. Тонкий слой камня того времени дает подсказки. Этот слой, отмечающий границу между мелом и палеогеном, называется границей кретаци- палеогена (К/П-граница).

Этот граничный слой содержит высокие доли платиновых групп элементов, таких как иридий, рутений, осмий, родий, платина и палладий. Эти элементы редки на Земле, ноcommon в метеоритах. Хотя также рассматривались массивные вулканические извержения как источник этих элементов, специфический состав в камне указывает на то, что источник был астероидом.

Однако мало что было известно о том, из чего состоял убийца динозавров и откуда он прилетел. Чтобы выяснить это, команда во главе с Марио Фишер-Годде проанализировала распределение изотопов рутения в трех образцах ударного слоя камня из Дании, Италии и Испании. Они опубликовали свои результаты в журнале "Наука".

Сформирован "за пределами пояса астероидов"

Исследователи сравнили состав этих образцов с материалом из пяти известных ударных кратеров, образовавшихся 36-470 миллионов лет назад. Они также изучили два углеродистых метеорита и слои обломков возрастом 3,5-3,2 миллиарда лет от раннего метеоритного обстрела молодой Земли.

Результат: ударные кратеры могли бы происходить от силикатных астероидов из внутренней Солнечной системы. Однако старые слои указывают на углеродистые камни из внешней Солнечной системы - подобные граничному слою во время вымирания динозавров. "Наши данные свидетельствуют о том, что Чиксулуб-импактор был углеродистым астероидом, сформированным за пределами пояса астероидов", - делают вывод авторы исследования.

Тонкий слой камня из границы кретаци- палеогена, богатый платиновыми группами элементов, указывал на астероидное происхождение убийцы динозавров. Однако состав и происхождение этого астероида оставались загадкой. С помощью своего анализа изотопов рутения в образцах ударного слоя камня из Дании, Италии и Испании исследовательская команда обнаружила, что убийца динозавров, скорее всего, был углеродистым астероидом, сформированным за пределами пояса астероидов.

Слой K/P в возрасте 66 миллионов лет на границе Мезоzoя и Кайнозоя в Дании. Он содержит глобально распространившиеся продукты падения, вызванные ударом астероида в Мексике.

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