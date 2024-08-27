- Открытые останки разбитого малого самолета

В результате крушения небольшого самолета в альпийских ландшафтах Австрии были обнаружены останки человека. Предварительные исследования указывают на то, что они могут принадлежать пилоту, 59-летнему гражданину Италии, как сообщило управление полиции земли Форарльберг.

Происшествие произошло в понедельник возле Бранда, где была плотная туман. Комиссия по расследованию авиационных происшествий заявила, что самолет развалился в воздухе во время аварии. До крушения authorities обнаружили пассажирский отсек в юго-западной части Мottakopfa, примерно в 60 километрах к югу от Брегенца на озере Констанц. Обломки разбросаны на большой площади более 6000 квадратных метров.

Согласно данным австрийской авиационной безопасности, предоставленным Austro Control, пилот изначально планировал лететь над этой областью на больших высотах. Однако затем самолет начал терять высоту и упал на землю, как сообщила полиция. Точные причины аварии пока не известны.

Самолет вылетел из Генуи в Италии и направлялся в Штраубинг в Баварии, как сообщил Кристиан Гантер, государственный советник по безопасности земли Форарльберг.

Самолет, летевший из Генуи в Италии в Штраубинг в Баварии, к сожалению, потерпел крушение в альпийских ландшафтах Австрии. Несмотря на усилия Комиссии по расследованию авиационных происшествий, причина развала самолета в воздухе и последующего крушения остается неясной.

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