Открытые доказательства: значительные недостатки, обнаруженные в здании "Голова свиньи" за два года до отзыва мяса из магазинов, согласно записям.

Записи осмотров со склада "Кабанья Голова" в Джарретте, Виргиния, упоминают о наличии насекомых, плесени, "лужьях крови на полу" и "гнилостного запаха в холодильнике" в разное время с 2022 года.

Подробности, первоначально обнародованные "Нью-Йорк Таймс", уходят корнями в сентябрь 2022 года, когда были выявлены "серьезные проблемы" с состоянием завода, в том числе ржавеющее оборудование, облупившаяся и шелушащаяся краска, отслаивающаяся замазка, дыры в стенах, остатки пищи на поверхностях и капающий конденсат. Документы свидетельствуют о том, что руководство было проинформировано и получило инструкции по устранению ситуации.

Компания "Кабанья Голова" не предоставила комментарий CNN в среду. Ранее компания заявила, что инспекторы присутствуют на ее виргинском заводе "ежедневно", и если они обнаруживают какие-либо проблемы, они устраняются немедленно.

Операции на виргинском заводе были приостановлены, и компания ранее сообщала, что использует это время для дезинфекции, корректировки политик и процедур и обучения сотрудников. Она также заявила, что сотрудничает с экспертами в области безопасности пищи для расследования обстоятельств, приведших к отзыву, который был первоначально объявлен в июле.

Министерство сельского хозяйства США не предоставило комментарий CNN в среду. Ранее оно заявляло, что виргинский завод "Кабаньей Головы" инспектируется Департаментом сельского хозяйства и потребительских услуг Виргинии в рамках программы совместного инспектирования Тальмадж-Айкена, которая позволяет некоторым штатам предоставлять федеральные услуги инспектирования.

"Нарушения были выявлены, и предприятие приняло корректирующие действия в соответствии с нормативными актами FSIS", - ранее сообщило Минсельхоз CNN. "FSIS тесно сотрудничает с VDACS, чтобы убедиться, что предприятие имеет эффективную систему для производства безопасной пищи для общественности".

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили в прошлом месяце, что 57 человек были госпитализированы в 18 штатах из-за вспышки листериоза, и девять человек скончались. Агентство назвало это крупнейшей вспышкой листериоза со времен вспышки, связанной с канталупой в 2011 году.

Фактическое число заболеваний, скорее всего, будет выше, чем то, что было сообщено, поскольку некоторые люди могут испытывать более легкие симптомы и не проходили тестирование на листериоз. Агентство продолжает призывать потребителей проверять свои кухни на наличие отозванных продуктов, на этикетках которых указаны "EST. 12612" или "P-12612" внутри знака инспекции USDA и сроки годности до октября 2024 года.

После раскрытия антисанитарных условий на заводе "Кабаньей Головы" компания должна сделать приоритетом улучшение своих стандартов здоровья и безопасности. В то время как продолжается расследование и закрытие завода, "Кабанья Голова" должна сосредоточиться на устранении коренных причин этих проблем, чтобы гарантировать производство безопасной и здоровой пищи.

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