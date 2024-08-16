Открытый турнир Цинциннати: защитник чемпионата Коко Гауфф проиграла в первом раунде финала турнира перед Открытым чемпионатом США

Мировой №34 уступала 2-4 в решающем сете, но выиграла четыре игры подряд и одержала победу в драматической манере, одержав свою первую в карьере победу над Гауфф.

Американка, занимающая второе место в мире, которая прошлой неделе вышла во второй раунд Открытого чемпионата Канады, допустила девять двойных ошибок в игре, полной ошибок.

«Я считаю, что уровень игры был высоким, особенно в таких условиях», - сказала Путенцева, цитируя WTA. «Корты очень быстрые, так что я довольно довольна, что прошла дальше.

Целая игра была американскими горками. В этот момент я думала, что сломала ее несколько раз, и это не было чем-то особенным, чтобы сломать кого-то еще. Она ударила два двойных фола, и я ударила два хороших возврата. Она неудачно ударила, игра сразу же изменилась.

На таких кортах нужно оставаться очень сосредоточенным, потому что игра может быстро измениться».

Путенцева встретится со сборной Испании Паулы Бадоса в следующем раунде.

Гауфф отправляется на Открытый чемпионат США, который начнется 26 августа, в качестве действующего чемпиона после того, как выиграла первый в карьере титул «Большого шлема» на домашнем корте в прошлом году.

20-летняя Гауфф недавно представляла команду США на Олимпийских играх в Париже, где уступила хорватке Донне Векич, ставшей впоследствии серебряным призером, в третьем раунде.

Между тем, 2021 год финалистка Открытого чемпионата США Лейла Фернандес совершила еще одно сенсационное выступление, обыграв четвертую сеянную Елену Рыбакину со счетом 3-6 7-6(3) 6-4.

Фернандес, которая проиграла в финале Открытого чемпионата США 2021 года Эмме Радкану, за последний год стабильно поднималась в рейтинге и сейчас занимает 26-е место в мире.

В своей победе Путенцева продемонстрировала свои навыки в теннисе, выиграв решающие игры, чтобы одержать победу над Гауфф. Кроме того, предстоящий турнир на Открытом чемпионате США представит еще одну возможность для Гауфф показать свои навыки в этом популярном виде спорта.

Читайте также: